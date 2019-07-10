【逃犯條例】陳方安生批林鄭拒說「撤回」：喺咪要同香港人鬥氣？

政府修訂《逃犯條例》惹來極大爭議，特首林鄭月娥昨會見傳媒時表示會改革諮詢模式，包括全面改革目前的諮詢模式、讓行會成員加強收集民意等。前政務司司長陳方安生今（12日）表示，相信大家都同意諮詢架構岀現大毛病需改善，但她認為政府若要集思廣益就應容納不同意見的人，「清一色個邊（建制派）啲人，你話咁既諮詢架構有咩用呢？好極都有限啦。」 對於林鄭月娥昨日僅表示《逃犯條例》修訂已壽終正寢，未有說岀撤回二字。陳方安生表示，不明白林鄭為何用盡其他所有用字，都不願用撤回形容，「喺咪要同香港人鬥氣？」

陳方安生相信，大家都同意諮詢架構岀現大毛病需改善，但她認為政府若要集思廣益就應容納不同意見的人。（洪嘉徽攝）

陳方安生認為若林鄭有意改革管治風格，應委任對該行業熟悉、有經驗、敢說話和有獨立思考能力的人士。她又提及市民不相信監警會的原因，正因為大部分成員屬建制派。「政府希望事件查得水落石出，點解唔肯成立獨立調查委員會？」對於特首林鄭稱監警會是行之有效的機制，她認為獨立調查委員會同樣是行之有效的機制，「以前有大件事發生時，都有獨立調查委員會，由資深、有公信力既退休法官去做，點解今日係都唔肯做呢？」

對於立法會議員田北辰認為行會成員不應有政黨背景，陳方安生表示同意，她稱應問有政黨背景的行會成員代表自己或代表黨，如代表政黨的話當有重要決策時應知會其黨員。

陳太：集體負責制「最弊無人負責」

至於行會是否需要改組，陳方安生稱不清楚這次行會給予特首甚麼意見，有否進諫或向特首稱再下去會闖禍。她又稱「集體負責制，究竟邊個負責？最弊無人負責，行會無人負責、一眾高官無人負責、政府內部又無人需負責、甚至立法會議員都無人負責」，「點解啲人唔問下建制派點解盲目支持政府，聽命於中聯辦？」