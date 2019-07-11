【逃犯條例】建制派重量級人物倡換律政司長　誰力保鄭若驊？

雖然政府已宣布「暫緩」逃犯條例修例工作近一個月，日前特首林鄭月娥更形容修例已「壽終正寢」，但似乎無助平息反對者怒火，號稱遍地開花的民間抗爭行動依然此起彼伏。有消息指，多名建制派頭面人物，包括政黨高層及社團領袖等都有向北京獻計，以撤換律政司司長鄭若驊，換取緩減民間怨氣的機會，不過鄭若驊獲得林鄭力保，「換將」計劃暫時仍未啟動。

反對《逃犯條例》修訂觸發的抗爭行動持續不斷。（資料圖片/張浩維攝）

反修例行動一浪接一浪，早前出現百萬人上街的畫面，亦有示威者不滿政府而衝擊立法會，林鄭未來三年如何維持有效管治，如何緩減社會的躁動、讓香港重新出發，成為北京最逼切的課題。

消息人士指，北京早前透過不同渠道，在香港徵集緩解當前困局的良策，其中多名建制派的頭面人物均不約而同提出一道「藥方」，就是建議撤換鄭若驊。他們向北京指，鄭若驊因上任之初早爆出僭建及涉嫌繞過利益申報等負面新聞，民望一直徘徊低谷，跌至在眾問責官員中最低；以其民望及形象，在未來三年斷難擔起推動具爭議性政策的重任，倒不如此刻「換閣」，撤換律政司長，為管治團隊注入新氣象，或可疏導部分市民的怨氣。

據了解，特首林鄭月娥力保鄭若驊，認為「錯不在她」，亦不希望鄭若驊作犧牲。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過據了解，林鄭無意撤換鄭若驊，認為錯不在鄭，沒理由拿她來「祭旗」。林鄭甚至私下跟人說過，如果一定要換走鄭若驊，不如換走她自己。

有消息指，建制派的重份量人物曾提出撤換律政司司長鄭若驊的建議，相信有助消除部分民怨。（資料圖片/余俊亮攝）

北京在這問題上的角色頗為微妙，既有話事權，亦需尊重特首的意願，故未有強逼林鄭。事實上，政圈有傳當日林鄭組閣首次向鄭若驊提出邀請時，是「食檸檬」收場，其後北京接納了前立法會主席范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠三人的共同推薦，直接派員游說鄭若驊，鄭才答允「入熱廚房」，如今會否行棄車保帥之策，似乎機會不高。