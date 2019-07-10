【逃犯條例．直播】金鐘絕食人士召開記者會　

反《逃犯條例》修訂運動在全港各區遍地開花，行政長官林鄭月娥昨再現身表示修訂工作已徹底全面停止，宣佈草案已「壽終正寢」，但絕口不提「撤回」二字，亦未有回應示威者訴求拒絕成立獨立調查委員會，反修例人士普遍不「收貨」。 好鄰舍北區教會傳道人於上周三（3日）起在金鐘海富中心天橋下發起無限期絕食行動。發起人陳凱興至今為止已絕食七日，他指全時間絕食及部份絕食人士合共有10位，其中全時間絕食人士共四位，絕食時間已達177小時，全部人累積絕食時間900小時，絕食人士年齡由16至73歲。 他們於晚上七時半舉行記者會。

絕食發起人及傳道人陳凱興說，希望政府回應五大訴求之餘，也希望絕食站可以讓身處絕望中的年青人感受到有人理解並同行。（歐嘉樂攝）

「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興日前發起於金鐘發起絕食無限期抗議，三名80後男女和一名七旬馬屎埔村收地抗爭老翁加入，一同以絕食控訴政府不公。他們於晚上七時半舉行記者會。

【19:30】陳凱興表示，過去七日接觸了很多年輕人，有人來到他們面前哭訴「對唔住你哋」，亦有人對陳伯苦苦相求希望他不要絕食。陳反問，「我們可不可以為這些年輕人做一些事？」

陳強調，絕食行動不是鼓吹自殘自毁，而是透過抗爭行動互相關心，鼓勵香港市民走出來。陳哽咽道，過去七日有數以百計的市民來探望並送上物資，令他們感覺到有愛。

【19:50】有份參與絕食的「滔哥」指，看到七一當天的直播，對政府以「拖字訣」處理今次修例風波感不滿，因此參與絕食行動。他指林鄭政府「引導」青年人到立法會大肆破壞，以控告他們更大的罪名，斥「一個政府點可以害青年人」。他擔心青年人感到無助，且用更激烈的行為表達意見，認為「自己唔可以只坐喺到」，要參與比遊行更激烈的行動，形容絕食是升級行動。