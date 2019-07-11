【逃犯條例】泛民、建制青發委員齊促會議改「開門」　

《逃犯條例》修訂惹來極大爭議，特首林鄭月娥日前（9日）會見傳媒時表示會全面改革各個諮詢委員會的組成，其中青年發展委員會將大幅改變組成。青年發展委員會委員吳思諾及林琳皆認為，短期內應先把委員會改為「開門會議」，以提高透明度。

修例風波後，特首林鄭月娥表示，會全面改革各個諮詢委員會的組成。（資料圖片／梁鵬威攝）

民主黨吳思諾指，現時政府仍以「家長模式」對待委員會，促請政府放權，把會議改對公眾交代。她建議可現場直播今後會議，讓年輕人直接參與討論，而非單靠過往會議模式。

民建聯林琳亦表示，明白如賣地般較敏感的議題，政府可選擇不公開，但應改變委員會運作模式。她指現時司局長只會列席，應增互動，或參與落區活動，非單單循舊有模式，在社區會堂舉辦諮詢會。她說，公開會議內容也能令公眾知曉各委員是否盡忠職守，或只出席數分鐘。

吳思諾又指，過去一年委員會並無商討過修訂逃犯條例議題，政治議題都無商討過，委員會運作由政府主導，同意委員會有缺憾，並認為將反修例事件焦點放於青年並不公平。她質疑事件發展至今，未有官員鞠躬問責下台，特首林鄭月娥至今仍未回應示威者5項訴求，反而着眼改組委員會，若不是轉移視線，便是「斷錯症」。

林琳亦認為，政府雖就事件多次道歉，但未有全盤答案，是制度僵化的結果，著政府不要以為開設社交媒體帳戶，就算是跟上潮流。