王志民讚林鄭事不避難帶領班子施政　冀香港盡快從爭拗中走出來　

修訂《逃犯條例》引發巨大社會紛爭，為行政長官林鄭月娥政府帶來管治危機。中聯辦主王志民今日（11日）出席活動致辭時表示，法治和安定是香港之福，社會應該盡快從爭拗中走出來，回歸和平理性的軌道；他又說，林鄭以志不求易、事不避難的精神，團結帶領管治團隊依法施政，着手從青年工作、土地房屋不同方面，解決經濟民生的深層次矛盾和問題，可以預期隨着這些政策在往後數年的時間落實，市民將會有更多的「獲得感、幸福感」。 王志民批評，某些外部勢力對香港指手畫腳公然干預，香港亦有極少數人挾洋自重，擔當外部勢力的馬前卒，企圖攪亂香港、亂中取利，有關行為應當引起全社會高度警覺和堅決反對。

王志民表示，法治和安定是香港之福，社會應該盡快從爭拗中走出來。（資料圖片／洪嘉徽攝）

王志民今日出席慶委會活動，他在致辭時談到近日的修例爭議。他說，香港近月因修例出現紛爭，發生了多起大規模的遊行示威，絕大部分市民都以和平理性的方式表達訴求，體現了香港社會的現代文明，但也出現了令人十分痛心的暴力衝突事件，尤其是極端激進分子以極不文明的暴力方式，衝擊佔領專立法會，肆意破壞立法會設施，令國人震驚和痛心。

王志民表示，前段日子，一位在香港生活了大半輩子的英國朋友，對着電視說他愛香港也愛中國，為香港發生了暴力行為流下了痛惜的眼淚，這一連串的暴力事件，不僅破壞正常的社會秩序，影響了廣大市民安全和正常生活，更嚴重踐踏了香港法治，衝擊了穩中向好的形勢，對香港的繁榮穩定和社會文明構成了威脅，強調法治和穩定是香港的根本和最大福祉。

縱容違法犯罪是公然挑戰港法治精神

王志民說，當前香港形勢的變化，促使人思考香港現時和今後長遠發展，也關係全體港人福祉的重大問題，問大家究竟要一個怎麼樣的香港？是要法治、團結文明的香港，還是一個暴力、爭拗撕裂不文明的香港？

他續指，法治是香港的核心價值，就像空氣和水般重要，一旦被破壞和失去，就會倍感它的珍惜，沒有水和空氣就沒有生命，人是社會也是一樣。針對最近發生一系列的暴力事件，很多市民紛紛予以痛心譴責，同時更清楚意識到，如果縱容違法犯罪，甚至為暴行美言開脫和撐腰，那就是香港法治精神的公然挑戰。