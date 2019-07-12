【立法會衝擊】政府今刊憲　立法會18-19年度會期周五結束

立法會大樓在「七一」當日遭衝擊，部分設施昨天重開，惟公眾服務和會議仍暫停，立法會主席梁君彥當時指，立法會大樓內的供電、消防系統，以及一樓會議廳及辦公室遭不同程度損毀，未來兩周不能舉行會議。 政府今天（12日）刊憲，特首林鄭月娥按照《立法會條例》（第542章）第9（2）條，指明2019年7月19日為立法會2018至2019年度一般會期結束的日期。

《立法會條例》（第542章）第9條列明，行政長官必須在憲報公布立法會的一般會期開始及結束的日期。（資料圖片/梁鵬威攝）



根據《立法會條例》（第542章）第9條，列明「行政長官必須於每一公曆年最少召開一個立法會的一般會期」及「行政長官必須在憲報公布立法會的一般會期開始及結束的日期」。而根據立法會月曆，最後一次立法會大會原訂7月10日和11日召開。

至於在暑假休會期間能否召開會議，包括財委會會議。根據《議事規則》15條，立法會主席須應行政長官的要求召開立法會緊急會議。如須在立法會任期完結或解散之後的期間舉行緊急會議，會議應在指明舉行選出立法會議員的換屆選舉的日期(如多於一日，則為首日)前召開；在立法會一個會期結束而下一會期仍未開始的一段休假期內，立法會主席可在其指定的日期及時間召開特別會議。