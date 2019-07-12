【連儂牆】親建制撐警暴徒屢襲護牆市民　民陣：予以最強烈譴責

鼓勵抗爭者的「連儂牆」獲市民廣泛支持，在各區遍地開花。不過，近日卻屢次有親建制派警察支持者，到各區連儂牆襲擊市民。 民間人權陣線（民陣）對有關事件表示極度憤怒，予以最強烈譴責。民陣又指出，連儂牆目的是「以memo紙為市民打氣，為年輕人增添正面氣氛，預防一切我們不欲見到的悲劇再次發生」，但卻多番被建制派支持者、休班警員滋擾、破壞，「敢問各位居心何在」。

親建制撐警分子近日就屢次在各區撕毀連儂牆，更有暴徒以拳毆等方式襲擊護牆市民。民陣表示，對有關暴徒的行為予以最強烈譴責。（資料圖片）

經歷200萬人遊行及連日來的大型示威，政府卻一直未有正面回應民間提出，包括完全撤回《逃犯條例》修訂，撤銷6.12事件暴動定性、成立獨立委員會調查等五大訴求。至少4名青年更懷疑「以死控訴」。民間就自發在各區設「連儂牆」，在公共空間的牆壁上，貼上寫有支持抗爭者字句的彩色便利貼（memo紙），為抗爭者打氣。不過，親建制撐警分子近日就屢次在各區撕毀連儂牆，更有暴徒以拳毆等方式襲擊護牆市民。

民陣就表示，留意到近日各區有市民因為連儂牆被建制派支持者、休班警員滋擾、破壞，更有市民被暴徒襲擊、受傷，昨日大埔有守護連儂牆的市民被襲擊至手臂骨折，民陣對暴徒的種種行為表示極度憤怒，予以最強烈譴責。

民陣指，設置和守護連儂牆的市民連日來盡心盡力，「為陰沉的城市添上色彩」，是「做埋政府嗰份」，質疑建制派支持者的滋擾、破壞行為「居心何在」。

民陣又表示，嚴正提醒林鄭月娥，不要再用政治言辭處理民眾訴求，認真回應五大訴求，堂堂正正撤回條例，管好下屬，否則莫談和解。