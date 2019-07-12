【逃犯條例】 尹兆堅批警方定性為暴動草率　促重新定義6.12衝突

民陣召集人岑子杰展示由警方發出的《禁止集會通知書》，揭發警方早已在6月12日把金鐘一帶的集會定性為暴動，與特首林鄭月娥「無作任何定性」論，以及警務處處長盧偉聰指僅某些示威者的行為涉嫌干犯暴動罪的說法有出入。 民主黨立法會議員尹兆堅批評，警方當晚就定性為暴動的處理手法草率，認為政府現時應馬上公開聲明，就6.12事件重新定義。

譚文豪（左二）認為政府應再清晰回應6.12事件定性。（資料圖片／洪嘉徽攝）

公民黨譚文豪批評，警方早已把6.12事件定性為暴動，但林鄭和盧偉聰一直前言不對後語，斥當局「轉軚唔緊要，但應該清楚向市民交代，不要為了面子而玩弄語言藝術」，認為政府應就6.12事件定性再作清晰的回應。

民主黨尹兆堅嘲諷指，之前大家說前特首梁振英是大話精，今次事件反映林鄭比梁更「青出於藍」。

他說，警方在當晚就把6.12事件定性為暴動的處理手法草率，未有經過深思熟慮便作定性，導致前線警員和搜證人員往後只會循這個方向作拘捕行動和調查，例如在612當晚被捕的示威者中，就有5人涉及暴動罪。他質疑警方在未調查清楚整件事的情況下，「憑甚麼把衝突定性為暴動？」

尹又指，雖然林鄭和盧偉聰事後有「補飛」，宣稱沒把當晚整場遊行示威定性為暴動，但亦只是以「擠牙膏」方式回應，而且不肯將灰色地帶割離，對參與遊行的人士不公平，不知政府何時會作追究。他認為，政府現時應馬上公開聲明，就6.12事件重新定義。