【逃犯條例．直播】新聞界黑衣靜默遊行　警總宣讀記者遭妨擾事例

反《逃犯條例》連月來引發多場大規模示威遊行、甚至警民衝突，有記者在採訪期間疑受到警方驅趕、辱罵和被警棍打傷。七個傳媒工會今早（14日）發起「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。遊行由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

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【11:20】遊行隊頭已到達警總，遊行人士在警總前展示標語和記者受到不禮貌對待的圖片。各工會講述由六月九日至今記者遭受不禮貌對待的場面，包括被警方辱罵、將記者推向鐵馬、612衝突中在沒示威者情況下近距離向記者射催淚彈並且向記者稱「記你老母」等。

其後記協主席楊健興向警方代表遞交請願信。

【10:53】記協呼籲參加者途經警總時可展示記者證，因警方執法時未有展示委任證，故希望記者可向警方展示自己的專業和「代表我們是光明正大」。此外遊行終點為特首辦，屆時將宣讀遊行宣言，同時將請願信和行家受不禮貌對待的圖片貼在水馬上。

大會強調，這次是沈默的遊行向權力機構表達不滿，強調是和平有秩的遊行，不會有任何升級行動，亦不希望有辱罵警察的情況發生。

【10:48】目前已有約500人到場，隊頭即將起行，遊行人士會手持有兩張大型標語，上面寫上「自由天空」和「停止警暴，捍衛新聞自由」的字句。

【10:15】現場有數百名參加者，不少響應大會呼籲穿上黑衣，更有參加者穿上印有「記你老母」字句的黑衣。此字句是6月12日衝突中，商台記者在多次表明身份後，仍遭警員揮棍多次推撞，其中一名警員更向記者稱「記你老母」。

現場有數百名參加者聚集於夏慤花園，大部分均穿上黑衣。(羅家晴攝)

七個傳媒工會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台製作人員工會，今（14日）舉辦「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由，他們於早上10時半發起，由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

警方早前舉行記者會，在場記者穿防護裝備抗議警方阻礙採訪；七個傳媒工會今日發起新聞界靜默遊行。（資料圖片／梁鵬威攝）