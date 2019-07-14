元朗區議會今補選　馮驊回應引入確認書制度：屬自願性質

元朗區議會新田選區補選今日（14日）進行補選，兩名候選人，分別為文家駒和文嘉豪，競逐一個席位。截至上午11時半，共有507人投票，投票率為5.51%。

選舉管理委員會主席馮驊法官（左三）、委員陸貽信資深大律師（左一）及張妙清教授（左二）今日（七月十四日）早上巡視位於惇裕學校的投票站，了解元朗區議會新田選區補選情況。(政府新聞處)

投票於早上7時半開始至晚上10時半結束，投票站分別設於元朗新田惇裕學校及元朗新田惇裕學校及，讓選區內9,208名已登記選民投票。

今次補選是由於原區議員文光明，虛報聘請一名男子為兼職助理，詐騙14.7萬元薪金償還款額被廉署起訴，罪成被判監8個月，席位因而懸空

馮驊表示，選管會不會參與裁定參選的提名是否有效。(資料圖片/政府新聞處)

選管會主席馮驊今早巡視票站時，回應在今年11月舉行的區議會選舉，建議引入「確認書」制度，他說提名表格有兩份聲明必須簽署，要求參選人必須聲明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，如果作虛假聲明屬刑事罪行，並會喪失擔任區議員的資格，而「確認書」是一份說明文件，用作提醒候選人提名程序的法律要求及後果，而簽署「確認書」屬自願性質。



至於裁定某一個參選的提名是否有效，選管會無職權亦不會參與，而是由選舉主任決定。