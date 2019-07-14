【沙田遊行】民主派促警方克制免再釀衝突：血債必算到林鄭頭上

因反逃犯條例而觸發的抗爭不斷，周六（13日）有市民發起針對區內水貨問題的「光復上水」行動，結果演變成警民大衝突，多名示威者及警員受傷。民主派24名立法會議員今日發表聯合聲明，嚴厲譴責警方，指其在是次事件中「失控程度接近病態」，作出違反人類文明底線的暴力行為，又指「這一筆血債，港人誓不忘記，定必由警隊算到林鄭頭上」。

昨日「光復上水」行動中，警民多次發生衝突。(羅君豪攝)

民主派議員的聲明嚴厲譴責警方在昨日的上水集會中，「作出違反人類文明底線的暴力行為」，批評多名警員濫放胡椒噴霧，並以警棍狂毆正在後退的市民和記者，及正在勸喻警方冷靜、或質疑警方行為的議員。「一名少年更被警員追嚇至企圖跳橋，警暴問題險迫死一條人命。」

民主派又指，林鄭月娥堅拒成立獨立調查委員會徹查濫武警察，等同鼓勵警方繼續發洩式傷害市民。「林鄭自稱不會出賣警隊，卻只讓人覺得她樂於出賣港人。」

在過去多次遊行中警方均大批出動驅趕示威者，民主派認為警方予市民恃寵生驕的印象，於近月多場示威中刻意以暴力製造騷亂，導致多人受傷、流血，甚至有生命危險。「這一筆血債，港人誓不忘記，定必由警隊算到林鄭頭上。」

民主派議員強烈警告警方於今日沙田的遊行集會中，必須保持克制及緊記服務市民的承諾，不可再重複昨日上水的警暴場面。