【沙田遊行】大會：11.5萬人　籲雙方克制　警：高峰期2.8萬

由網民發起的沙田區遊行今日（14日）舉行，遊行路線由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站巴士交匯處作終點。主辦單位稱有11萬5千人參與遊行；警方則稱高峰期有2萬8千人。 「沙田一隅」召集人梁延豐呼籲，遊行人士和警均保持克制。

晚上約7時半，遊行申請人、社區組織「沙田一隅」召集人梁延豐指出，參與人數為11.5萬（警方後來指高峰期有2.8萬人）。（吳倬安攝）

「沙田一隅」召集人梁延豐指，今天有11萬5千人參與遊行，他指今天遊行和平，批評警方在大涌橋路一帶無任何預警的情況，施放胡椒噴霧，令示威者受傷和令示威者倒場。他又指現時現場氣氛緊張，呼籲警方克制不要挑釁。

他又表示，已取消位於百步梯舉行的《地厚天高》放映會，百步梯外的不反對通知書至晚上11時前仍有效，是合法集會場地，警方不得清場。

大批市民響應網民發起的沙田遊行。(《香港01》記者攝)

是次遊行由「連登」網民自發，並主動邀請及委托沙田社區組織「沙田一隅」代為向警方申請。而所有決策及安排由網民共同討論，包括遊行路線及主題，均在Telegram群組内作公開討論及作出公投。遊行主題堅持圍繞「五大訴求」，包括撤回修例、撤銷暴動定義、撤銷示威者控罪、成立獨立調查委員會以及爭取真普選。另外，沙田政府合署曾在過往選舉中取消部分參選人資格，因此加入「反DQ」及聲援沙田區議會討論反修例動議兩項訴求。

「沙田一隅」召集人梁延豐強調，他和發起網民都希望遊行可以貫徹和理非的形式進行，又指將不設大台，由參與者自行決定行動去留。晚上8時，「沙田一隅」於大會堂外百步梯舉辦放映會，播放以本土派梁天琦為主題的紀錄片。梁延豐指，放映會已獲批不反對通知書，相信不會重演早前遭康文署圍封場地事件。

↓↓↓ 7月14日沙田遊行情況 ↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

過去一個多月内，香港曾多次舉行大型遊行。根據民陣公佈其發起的三次遊行人數，6.9遊行有大約103萬人，6.16遊行有接近200萬零1人，七一遊行有約55萬人。而7月7日的由民間團體發起的九龍區大遊行則有約23萬人參與。