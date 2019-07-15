區議員對警執法感驚訝　丘文俊：係咪追緊張子強？

今午(14日)於沙田舉行的大遊行結束後，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，並一度施防胡椒噴劑，部份遊行人士移師大會堂百步梯聚集。至入夜後，警方開始武力清場，警方與示威者在新城市廣場一帶短兵相接，爆發激烈警民衝突。 「沙田一隅」召集人梁延豐表示，當警方向大會堂推進之時，他稱曾致電警司諮詢百步梯的不反對通知書是否有效，警司稱仍有效，不過在場的指揮官一度要聚集在大會堂百步梯的示威者離開，質疑警隊內部溝通出現甚麼問題。 多名沙田民主派區議員見記者，對今晚警方的執法情況感到驚訝和憤怒。

梁延豐指指揮官一度要聚集在大會堂百步梯的示威者離開，質疑警隊內部溝通出現甚麼問題。(吳倬安攝)

社區組織「沙田一隅」原定於沙田遊行結束後，於沙田大會堂百步梯放映本土民主前線前發言人梁天琦的紀錄片《地厚天高》，惟因封路關係，放映器材未能進場，原定的放映會將會暫停。

「沙田一隅」於晚上約7時於Facebook指出，為了保障示威者安全，大會堂百步梯會改作和平集會，有需要的示威者可逃生到該處暫避。到9時許，警方向大會堂推進。

「沙田一隅」召集人梁延豐表示，當警方向大會堂推進之時，他稱曾致電警司諮詢百步梯的不反對通知書是否有效，警司稱仍有效，不過在場的指揮官一度要聚集在大會堂百步梯的示威者離開，質疑警隊內部溝通出現甚麼問題。

楊岳橋指沙田新城巿廣場地面非常滑，有機會造成各種意外。(吳倬安攝)

對於入夜後，新城市廣場一帶爆發大混戰，多名示威者及警員受傷，東鐵綫亦一度不停沙田站。

公民黨黨魁楊岳橋指沙田新城巿廣場地面非常滑，有機會造成各種意外，又指巿民早已希望經新城巿進入沙田站乘搭港鐵，指完全不理解警方以甚麼基礎、判斷進入新城巿，驅趕離開中的人群。

對於政府發出的聲明，楊岳橋直指：「林鄭月娥你除咗識出呢啲聲明，仲識做啲乜，仲識做乜令香港人安心，仲識做乜回復以前嘅香港，呢個係林鄭自己嘅責任」，又斥：「林鄭你要匿埋到幾時。」

多名沙田民主派區議員見記者，對今晚警方的執法情況感到驚訝和憤怒。(洪嘉徽攝)

多名沙田民主派區議員見記者，獨立民主派議員衛慶祥對今晚警方的執法情況感到驚訝和憤怒。他又指收到巿民投訴指不能進入沙田火車站，於是他要求與高級警員交涉，未己警方已衝入商場，情況「七國咁亂」。他指新城巿是沙田地標，不只是沙田居民，還有各地旅客會到新城巿，又指新城巿無報警和要求警員進場，質疑做法不合理。

丘文俊批評警方搗亂新城巿，破壞沙田治安，形容警方是「黑警」知法犯法，他指有巿民一家大小在商場吃飯過後，防暴警察便衝進商場，小孩老人也跌倒，令所有人的情緒受恐慌，又指警員甚至持槍，質疑「係咪追緊張子強？」

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