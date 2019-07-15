【傳林鄭辭職】外交部批外媒散佈不實消息　中央堅定支持林鄭施政

英國《金融時報》昨日引述消息人士報道，指香港爆發反修訂《逃犯條例》示威浪潮後，特首林鄭月娥曾數度向中央提出請辭但遭拒絕，特首辦隨即否認有關傳聞。 外交部駐港特派員公署今日（15日）發聲明，批評個別西方媒體捕風捉影、散佈不實消息，對此表示強烈不滿和堅決反對，又指中央政府堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，逐漸演變成警民衝突。（資料圖片／余俊亮攝）

《金融時報》昨日報道引述兩名知情人士表示，林鄭月娥曾數度向中央請辭，惟不獲批准，指她需要為自己搞出來的「爛攤子」負責。

外交部駐港公署發言人今日表示，就個別西方媒體捕風捉影、散佈不實消息提出嚴正交涉，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人提到，中央政府堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。公署強烈敦促有關媒體秉持新聞職業操守，停止散佈子虛烏有的假消息，以負責任的態度客觀、公正、平衡地進行報導，真正為促進外界對香港的了解和認知、維護香港法治和繁榮穩定作出建設性努力，而不是相反。

此外，林鄭今日會見傳媒時亦有回應有關傳言，稱明白現時面對很大困難，但她有承擔和熱誠繼續任內工作，會以包容、開放、謙卑的態度聆聽社會意見。