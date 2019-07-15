【逃犯條例．直播】苦行上禮賓府表訴求　大會：2400人參與

反對《逃犯條例》修訂至今仍未平息，多名傳道人、市民以絕食方式，要求政府回應示威者要求撤回修例等訴求，至今仍未獲回應。其中73歲的陳伯陳基裘今天已絕食12天，他們今天晚上由金鐘絕食站，「苦行」至特首辦，向特首林鄭月娥表達訴求。 陳伯由同行者、絕食人士May代表讀出宣言，他批評政府、高官麻木不仁，今天苦行要求與特首對話，是希望解決社會問題和解決目前的社會危機，又說今次「拼老命」出來，不是為個人利益，而是為香港人和下一代，希望大家與他一起同行，希望年青人珍惜生命、不要犧牲。

陳伯希望年青人珍惜生命、不要犧牲。（余俊亮攝）

【21:00】大會公布，今次共有2400人參與苦行上禮賓府。

【20:57】指揮官答允開路，表示需時安排清路，現場人士喝采鼓掌，高呼「支持警察罷工」，又高呼「林鄭出賣警察」。

【20:50】絕食人士再度出發，但警方已拉起封鎖線，不容許絕食人士經大馬路上禮賓府。隊伍情緒激動要求警方開路，有人大喊「安全理由你尋晚又入新城市？」、「坐輪椅都驚」。

【20:40】指揮官再與遊行人士交涉，容許約10多名人到正門，其餘人士停留在東閘。陳伯質疑警方為何不可以封路。「滔哥」梁錦滔加入交涉勸警方作封路安排。

指揮官與絕食人士在隊頭交涉時，隊尾突起騷動，有隊伍中段的遊行人士發現下亞厘畢道有手持長盾的防暴警察短暫出現，遊行人士情緒激動。指揮官稱不清楚為何會有防暴警察出現，相信他們只是換更，會再了解情況。

【19:00】發起人陳凱興出發前帶領現場人士高呼口號「盧偉聰出嚟」、「林鄭月娥出嚟」又帶領在場人士祈禱。遊行隊伍晚上六時五十分於海富中心出發，沿路重新五大訴求，包括要求警察停止濫用暴力、成立獨立調查委員會等。

現場所見，陳伯身體明顯比數日前虛弱，步伐相當緩慢，需要由其他絕食人士及義工左右攙扶，有義工手持迷你風扇為他驅暑。

絕食人士遊行至金鐘太古廣場時，開始高唱sing hallelujah to the lord。由首日起便開始絕食的四名絕食人士在太古廣場外坐上輪椅，由義工推著完成餘下路段。

陳伯已絕食第12天。（資料圖片/歐嘉樂攝）

【18:30】陳伯由同行者代表讀出宣言，陳伯表示今天已絕食12天，他批評政府、高官麻木不仁，今天苦行要求與特首對話，是希望解決社會問題和解決目前的社會危機，盼社會不要一錯再錯、高官不再互相包庇。

他斥政府以警隊無理鎮壓示威者，認為政府應把這些資源解決民困，並停止以手段分化和搞內耗。他強調「拼老命」出來，不是為個人利益，而是為香港人和下一代，希望大家與他一起同行，希望年青人珍惜生命、不要犧牲，「留返條命為香港法治、公義奮鬥」。他又希望示威者不要用暴力，警方亦要立即停止暴力，不要「自己人打自己人」，他聞言激動落淚。

最後陳伯重申四大訴求，包括撤回逃犯修訂條例、成立獨立調查委員會、撤回暴動罪和釋放及撤銷示威者控罪，並表示想同大家齊上齊落，「一個都不能少」。

晚上八時許，警方代表表示，由於禮賓府正門地方狹窄，只能容許遊行隊伍派10至12人前往禮賓府正門，絕食人士經商討後，決定堅持與遊行人士齊上齊落，要求警方開路讓所有遊行人士前往禮賓府正門。

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興、陳伯等人的絕食行動已踏入第十天，前後共有十二人參與絕食，累積絕食時數已超過1000小時，最長的連續絕食時數超過220小時，惟政府至今仍未對四大訴求有任何回應，對此實感痛心失望。他們決定把行動升級，一眾絕食者徒步由金鐘站步行上斜路到禮賓府，並將於禮賓府門外唱詩歌及禱告，求主耶穌感動特首林鄭月娥。冀以更強的受苦及艱辛，要求林鄭與我們展開對話，「當我們餓了，需要的不是食物，而是民意。在此我們呼籲各位到場參與，與我們同行苦路！」

絕食人士在金鐘集合和宣讀宣言。（余俊亮攝）