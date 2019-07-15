【逃犯條例．直播】73歲陳伯絕食第12日　晚上苦行至禮賓府表訴求

反對《逃犯條例》修訂至今仍未平息，多名傳道人、市民以絕食方式，要求政府回應示威者要求撤回修例等訴求，至今仍未獲回應。其中73歲的陳伯陳基裘今天已絕食12天，他們今天晚上由金鐘絕食站，「苦行」至特首辦，向特首林鄭月娥表達訴求。 陳伯由同行者、絕食人士May代表讀出宣言，他批評政府、高官麻木不仁，今天苦行要求與特首對話，是希望解決社會問題和解決目前的社會危機，又說今次「拼老命」出來，不是為個人利益，而是為香港人和下一代，希望大家與他一起同行，希望年青人珍惜生命、不要犧牲。

陳伯希望年青人珍惜生命、不要犧牲。（余俊亮攝）

發起人陳凱興出發前帶領現場人士高呼口號「盧偉聰出嚟」、「林鄭月娥出嚟」又帶領在場人士祈禱。遊行隊伍晚上六時五十分於海富中心出發，沿路重新五大訴求，包括要求警察停止濫用暴力、成立獨立調查委員會等。

現場所見，陳伯身體明顯比數日前虛弱，步伐相當緩慢，需要由其他絕食人士及義工左右攙扶，有義工手持迷你風扇為他驅暑。

絕食人士遊行至金鐘太古廣場時，開始高唱sing hallelujah to the lord。由首日起便開始絕食的四名絕食人士在太古廣場外坐上輪椅，由義工推著完成餘下路段。

陳伯已絕食第12天。（資料圖片/歐嘉樂攝）

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興、陳伯等人的絕食行動已踏入第十天，前後共有十二人參與絕食，累積絕食時數已超過1000小時，最長的連續絕食時數超過220小時，惟政府至今仍未對四大訴求有任何回應，對此實感痛心失望。他們決定把行動升級，一眾絕食者徒步由金鐘站步行上斜路到禮賓府，並將於禮賓府門外唱詩歌及禱告，求主耶穌感動特首林鄭月娥。冀以更強的受苦及艱辛，要求林鄭與我們展開對話，「當我們餓了，需要的不是食物，而是民意。在此我們呼籲各位到場參與，與我們同行苦路！」

陳伯由同行者代表讀出宣言，陳伯表示今天已絕食12天，他批評政府、高官麻木不仁，今天苦行要求與特首對話，是希望解決社會問題和解決目前的社會危機，盼社會不要一錯再錯、高官不再互相包庇。

他斥政府以警隊無理鎮壓示威者，認為政府應把這些資源解決民困，並停止以手段分化和搞內耗。他強調「拼老命」出來，不是為個人利益，而是為香港人和下一代，希望大家與他一起同行，希望年青人珍惜生命、不要犧牲，「留返條命為香港法治、公義奮鬥」。他又希望示威者不要用暴力，警方亦要立即停止暴力，不要「自己人打自己人」，他聞言激動落淚。

最後陳伯重申四大訴求，包括撤回逃犯修訂條例、成立獨立調查委員會、撤回暴動罪和釋放及撤銷示威者控罪，並表示想同大家齊上齊落，「一個都不能少」。

絕食人士在金鐘集合和宣讀宣言。（余俊亮攝）