【逃犯條例】信和黃永光批少數人暴力衝擊　籲維護法治、包容諒解

昨日發生場面罕見的沙田大衝突事件，震驚全港，特首林鄭月娥時任競選辦副主任、信和執董黃永光今日（15日）以大灣區共同家園青年公益基金主席為名，發表題為「維護法治 包容諒解」文章，批評少數人士以暴力衝擊的手法，破壞香港人的日常生活，擾亂香港的工商業和投資、營商環境，令人心痛。他呼籲社會求同存異，包容諒解，「我們的家充滿關懷，將會更好。」

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黃永光指出，生於斯長於斯，一直以來，市民總是為生活於香港－這個世界上最安全最安寧的城市，感到欣慰和幸福。可惜，這一段時間來，香港社會風雲變幻，和諧安寧正遭侵蝕，少數人士以暴力衝擊的手法，破壞香港人的日常生活，擾亂香港的工商業和投資、營商環境，令人心痛。

黃強調，香港是我們深愛的家園，法治是大家認同的核心價值，文明秩序是自覺的社會風氣，安居樂業是港人的祈盼，大家都熱切希望香港的法治和諧穩定可以長期保持，香港未來更加美好。他呼籲說，「相信大家都不容許我們美好的家園遭受破壞，不願見擾亂香港的情況繼續惡化」。

昨日發生震驚全港的沙田大衝突事件，黃永光說，今天，當看到警務督察協會給香港市民的信上寫著：香港警隊的抱負是使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會，「我們由衷地敬重。真心說聲：辛苦了，香港警隊！」他又讚揚香港警隊是維護香港法治的關鍵力量，是捍衛香港治安和秩序的重要執法部門，強調我們必須維護法治、支持政府依法施政。

眼見社會日趨撕裂，黃永光表示，期望社會求同存異，包容諒解，「我們的家充滿關懷，將會更好。」