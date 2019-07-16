【沙田遊行】衝突擴散至社區　建制研判民情現鐘擺效應　或助選情

《逃犯條例》修訂風波至今仍未平息，各式各樣的抗爭活動遍地開花，本來對延續議題溫度有好處，惟在上周六（13日）上水遊行和前日（14日）沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突，其中後者更最終演變成沙田新城市廣場「浴血困獸鬥」，導致多人受傷，更有警員無名指被咬斷，震撼全港。 本來，修例風波在6月觸發多次大規模遊行和示威後，民主派和示威者勢不可擋，建制派一直處於「捱打」狀態，甚至擔心在年底區議會選舉一敗塗地。不過有建制派中人指，經過連場社區大規模衝突，地區民情質疑警方執法手法的同時，亦開始擔憂示威活動的「暴力」現象會打破社區安寧，倘未來幾周的社區遊行同樣引爆浴血戰，民情或會出現「鐘擺效應」，令建制派在區選反彈速度比預期中快。

在過去的周日，沙田大遊行過後，示威者、警員浴血新城市廣場。（資料圖片／盧翊銘攝）

修例風波可謂一石擊起千重浪，遊行、示威甚至衝突，成為每逢周末的常態，其中在上水和沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突，同告浴血新界東。

這場風波除了大大衝擊特首林鄭月娥、政府和警隊的威信，力撐修例的建制派也無法獨善其身，最為迫在眉睫的，是擔心民情之熾熱或會令建制派在年底區選大敗，重演2003年《基本法》23條立法觸礁後的滑鐵盧「慘劇」。這個擔憂，從工聯會立法會議員麥美娟被傳在禮賓府內破口大罵林鄭一事，可見端倪。



麥美娟被指向林鄭爆粗，政圈認為此反映建制對選情感憂慮。（資料圖片／余俊亮攝）

不過經過周日一役，形勢或現變數。有建制派中人表示，指經過連場社區大衝突後，不少市民、街坊開始對示威活動感擔憂，不再停留在「食花生」心態，而是害怕社區安寧甚至安全被打破，尤其是剛發生的沙田新城市廣場「浴血戰」，坊間開始冒現向暴力說不的聲音，「之前就算光復上水打大交，社會都唔係好多人出聲，但今次（沙田）發生在近在咫呎的新城市廣場，街坊開始有反應。」

該建制派人士又指，民主派或網民未來幾周尚有多項類似的抗爭行動，包括周日的民陣集會、「7.28」的將軍澳和西區遊行、8月的大埔遊行等，成為進一步評估的風向標。「6.12大衝突、7.1衝擊立法會，都只是發生在金鐘，同一般市民距離好遙遠，（市民）無乜切膚之痛，但隨著衝突轉移至社區，周日沙田遊行有可能成為一道分水嶺。」

民主派則有另一看法。有陣營中人分析，經歷「7.1」衝擊立法會後，主張「和理非」的傳統民主派和其支持者對於暴力行為未有予以譴責，而是將矛頭直指林鄭月娥和警方，這可凝聚到反修例抗爭者的團結，故即使再有大規模衝突發生，民意亦不會有所轉向，「要支持嘅人都會照支持。」

不過民主派普遍認為當前局面確實危險，擔心萬一政權內有人立心不良，刻意延續警民對立的局面，盼有警員因衝突造成嚴重傷勢，為政府民情翻盤。