【逃犯條例】警方促民陣7.21集會改期　民陣反建議周六或日舉遊行

民陣早前計劃於本周日（21日）晚上7時半至9時，於金鐘添美道舉行反對修訂《逃犯條例》集會，正向警方申請不反對通知書。民陣今天（16日）於中區警署與警方代表會面，會上警方指基於公共安全考慮，建議改期至8月才舉行集會，民陣反建議於周六或周日下午舉辦遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘或中環一帶。 民陣召集人岑子杰表示，明天將再與警方召開會議，具體討論遊行起點起詳細安排。他表示不論遊行何時何地舉行，呼籲市民都能參與其中，一同表達對特首林鄭月娥和特區政府的不滿。

岑子杰認為在民怨沸騰的情況，需要一個合法、安全和和平的遊行，讓市民表達意見，表示不論遊行何時何地舉行都呼籲市民參與。（余俊亮攝）

民陣今天下午與警方代表於中區警署討論集會安排，民陣會面後表示，警方稱基於公共安全考慮，建議改期至8月才舉行集會，民陣反建議於周六或周日下午舉辦遊行，由銅鑼灣遊行至金鐘或中環一帶。

岑子杰表示，民陣提出反建議，旨在讓警方有彈性和空間處理遊行安排，認為在民怨沸騰的情況，需要一個合法、安全和和平的遊行，讓市民表達意見。他表示不論遊行何時何地舉行，呼籲市民都能參與其中，一同表達對特首林鄭月娥和特區政府的不滿。

有市民於本周日在港島西和將軍澳區發起地區遊行，被問到會否擔心在同日舉辦遊行會分薄遊行人數，岑子杰指不會擔心遊行人數，表示在6月16日200萬人參與遊行，香港市民已創下紀錄，平均每3人便有一人參與遊行，若情況出現在其他國家，當地政府都需要問責下台，但如今林鄭拒絕回應5大訴求和躲在警民衝突背後，民怨無法冷卻。

香港民意研究所今天公布特首和問責官員的民望評分，林鄭月娥的民望評分較港大民研在上月底的調查上升0.5分，民望評分為33.4分，仍為史上最低民望特首。岑子杰和民陣其他成員笑言林鄭民望「平穩地低」。至於林鄭民望會否再跌，岑子杰指任何人都會有盲目的支持者，呼籲林鄭不要留在同溫層，便感覺世界安好，促林鄭聆聽多方意見。