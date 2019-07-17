【逃犯條例】林鄭見建制4無黨派議員　陳凱欣：警方難聯繫議員

多個建制政黨於暫緩逃犯條例修訂後，近日陸續與特首林鄭月娥會面。4名建制無黨派議員昨日（16日）與林鄭會面，其中曾擔任傳媒的陳凱欣在會上提出，警方壓力過大，傳媒聯絡隊是由警員擔任，難以處理與議員的聯繫，建議由來自傳媒的政治助理或新聞處派員擔任中間人，以及恢復定時記者會制度，以消除流言。

陳凱欣在會上提出，警方壓力過大，傳媒聯絡隊是由警員擔任，難以處理與傳媒及議員的聯繫，建議由來自傳媒的政治助理或新聞處派員擔任中間人，以及恢復定時記者會制度，以消除流言。（資料圖片）

4名與會議員為陳凱欣、謝偉俊、何君堯及潘兆平，會面約1.5小時。陳凱欣會後回覆《香港01》表示，林鄭希望透過會面，了解如何修補社會撕裂及向前走，故除了約見議員外，亦會約見社會各界，形容會面時林鄭態度誠懇，仍然努力工作。她在會上指出，現時警方面對的壓力龐大，擔心他們「爆煲」，其中現時與傳媒聯繫的傳媒聯絡組是由警員組成，因現時的警民衝突，雙方信任度創新低，未能有效處理與傳媒及議員的聯繫。她建議由來自傳媒的政治助理或新聞處派員擔任中間人。

她又稱，應恢復定時記者會制度，如佔領運動其間的「四點鐘許sir」，以消除流言及失實報道。另外，她指林鄭應與青年人對話，包括公開對話，又提議可與各階層青年交流。