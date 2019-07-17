【逃犯條例．直播】香港銀髮族靜默遊行　葉德嫻、朱牧現身

反修例引發的示威浪潮持續，有年長市民於今日傍晚(17日)發起「香港銀髮族靜默遊行」，下午5時在遮打花園集合，遊行至政府總部外。佔中三子之一的朱耀明牧師，以及藝人葉德嫻已現身遮打花園，準備參與遊行。

(吳倬安攝)

【17:21】 隊頭的長者亦拉起「反對制度暴力，我要真普選」的大型直幡。

【17:10】參與遊行的退休前擔任大學校職員、71歲司徒先生批評政府逼年青人上街抗議，看至近日發生的警民衝突場面、各方都有受傷，他坦言感到很不開心。他指年青人是香港未來的希望，認為年青人使用暴力衝擊立法會，也是逼出來和無路可走，形容年青人使用暴力已是最低限度。

他批評高官問責制已成為「唔負責制」，又斥「行會成員好失敗，全部唔負責」。

【16:50】目前已有逾千人在遮打花園聚集。

【16:45】藝人葉德嫻現身遮打花園，準備參與遊行。她表示，最近年輕人參與多次示威中，「他們做得好好，亦易人蝦得好夠」。她又指前線警員都只是聽從上頭的指示，「如果上頭叫佢哋打，他們便打，否則的話，便沒有做他們應做的事」。

葉又謂，對連日來發生的警民衝突感到難過，「即使警方有人受傷我也不會感到開心，其實我們不應大家打大家的」，並認為特首林鄭月娥要為目前的局面負上最大責任。

她指，今次遊行會堅持提出五大訴求，「我就無啦，我唔敢大貪，一樣都無過」。

【16:15】現場已有逾百名銀髮長者聚集在遮打花園，準備參與遊行，包括佔中三子之一的朱耀明牧師。

【16:00】行政署則於今午通知在政總的各部門，指因公眾集會，各局或部門可能要按運作需要，考慮讓員工在下午5時前離開。

遊行路線由遮打花園出發，途經終審法院、皇后像廣場、太子大廈、太古廣場、金鐘廊，至政府總部為終點。團體成員譚先生早前表示，」大聲叫口號不是我們的強項」，他呼籲遊行人士穿着白衫黑褲，帶備示威標語及自備飲用水，即使不是銀髮族亦可到場支持。