【逃犯條例】人大政協議員周六辦「愛護香港」集會　安排近千糾察

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民陣周日舉辦遊行前夕，一班港區全國人大代表、全國政協委員和建制派立法會議員將於周六（18日）發起「愛護香港」集會。上次撐警集會出現打記者等暴力事件，集會聯合召集人、全國政協委員黃英豪指，支持者在「陽光之下、藍天白雲」，不戴面罩、頭盔或幪面，當日亦會安排近千名糾察維持秩序。

集會聯合召集人黃英豪指，支持者在「陽光之下、藍天白雲」，不戴面罩、頭盔或幪面，當日亦會安排近千名糾察維持秩序。（李澤彤攝）

除了黃英豪，民建聯主席李慧琼、鄉議局主席劉業強、港區全國人大代表陳曼琪等出席記者會，宣布發起「守護香港」系列活動，集會是第一場活動，將在周六下午5點於添馬公園舉行。

6.30撐警集會出現打記者等暴力事件，被問及今次如何確保集會安寧舉行，黃英豪稱，今次集會是和平，支持者在「陽光之下、藍天白雲，唔戴面罩、唔幪面、唔戴頭盔」，主辦方亦會透過群組等呼籲支持者不要與持不同政見的人發生衝突。

民陣周日舉辦遊行前夕，一班港區全國人大代表、全國政協委員和建制派立法會議員將於周六（18日）發起「愛護香港」集會。（李澤彤攝）

根據不反對通知書，警方要求他們安排至少200名糾察維持秩序。黃英豪指，糾察將在關鍵位置維持秩序，由於出席6.30撐警集會時發現場地很大，故今次安排近千名糾察，是警方要求的5倍。

被問及有否就「守護香港」系列活動與中聯辦會面，黃英豪回答指他與中聯辦接觸屬「恆常性」，提出對香港和中國的意見。他形容今次活動經費是自籌，所有人是自發出席，「絕對唔會洗一毫子」邀請人參加集會。

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