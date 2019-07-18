【逃犯條例】葉建源：對話要令人覺得有用　要作出回應

教育界立法會議員葉建源今日（18日）出席書展活動，接受訪問時表示，對於有消息指民政事務局邀請中學生參與閉會議與特首林鄭月娥對話，他表示不了解揀選對話對象的做法，應揀選有代表性的年輕人。他強調對話必須得到回應，才能夠推動未來更多的溝通。

葉建源出席書展活動時表示，對於有消息指民政局邀請中學生參與閉會議與林鄭月娥對話，他表示不了解揀選對話對象的做法，應揀選有代表性的年輕人。他強調對話必須得到回應，才能夠推動未來更多的溝通。（余俊亮攝）

葉建源認為，林鄭在施政上出現失誤，多聆聽不同意見會有它的價值，但表示不了解揀選對話對象的做法。他指出，社會已經清晰地表達訴求，相信已經有強烈的信息轉達予林鄭，惟她並未作出充分的回應。他認為，對話一定要令人覺得是有用，亦要作出回應，又指與年輕人對話也是與市民對話的一部份，但除了年輕人外，其他市民也應該參與對話，包括議員，即使邀請中學生也未嘗不可，但必須有代表性，否則市民不會理解對話的結果。他強調，有回應的對話才能夠帶動下次對外溝通的機會，因此促請林鄭盡快回應訴求。

被問到社會上有越來越多感到悲觀的年輕人，建議教師如何支援，他認為年輕人如果看到政府會回應訴求，才會重拾希望。而作為教師，他認為可以教導年輕人人生除了政治，還有朋友、家人、學校等多方面可以發展。他寄語年輕人即使感到失望，仍應該積極裝備自己，日後繼續努力爭取，未來有越來越大的力量，便能夠發揮更大的作用。