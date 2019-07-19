【逃犯條例】「反暴力」人士大鬧深水埗區會　有人向議員吐口水

政府修訂《逃犯條例》引發近月多次警民衝突，社會有人不滿警方執法，亦有人支持。深水埗區議會今早（19日）開會時，有約30名旁聽市民突然發難，以叫囂聲打斷會議，有人高呼「反對區議會政治化」、「垃圾」、「暴徒」、「反暴力保民生」、「支持警察嚴正執法」、「呢班真係X家剷」。 除了民主派議員成為指罵目標，建制派的民建聯鄭泳舜也被「誤傷」。撐警份子疑似誤以為自己身在立法會，炮轟「立法會每一日收咁多銀紙，你每一個月（收）10幾萬嚟破壞我哋市民嘅生活」。有民主派議員隨即反駁，在場的只有鄭泳舜是月薪高達10多萬的立法會和區議會雙料議員。場面一度尷尬，連鄭本人也不禁搖頭苦笑。 會議在「反暴力」人士滋擾下最終腰斬」有人又在會後與區議員口角，並多次向議員吐口水，需警方到場調停。

大批撐警示威者大鬧深水埗區議會，令會議腰斬。（鄒穎恒facebook圖片）

撐警分子早上到深水埗區議會旁聽，當中包括外號「大波man」的親建制組織「忠義民團」成員，曾在2015年向熱血公民黃洋達下戰書進行拳擊賽，但最終「走數」的石房有。

屬獨立建制派的主席張永森講解會議流程時，已有人高聲叫囂，質疑議程「政治化」。惟議程中，除了討論行政長官就修例事件的回應，以及成立獨立調查委員會外，亦包括眾多如增建醫院等民生議題。

張永森在吵鬧聲中兩度暫停休會，最終副主席陳偉明主持會議時，情況仍未好轉，遂宣布中止會議，「我哋今日唔會再開會，唔好意思，因為秩序關係」。

會議結束後，部分撐警分子繼續留在會議室叫囂，又走到議員座位位置叫舉牌、指罵議員。民協區議員楊彧就嘲笑對方一方面說要「反對區議會政治化」，一面又高呼「反對暴徒」、「撐警察」等政治化口號。

民協譚國僑、江貴生、何啟明、楊彧；公民黨伍月蘭、民主黨袁海文等12名深水埗區議員就發聲明，對有組織、有計劃地破壞今日會議的人士予以強烈譴責。他們又認為，主席未有履行責任維持議會秩序及主持會議，包括邀請保安甚至報警尋求協助等，縱容公眾席市民叫囂，最後終止會議。

12名議員質疑主席害怕「深水埗區議會要求香港政府成立獨立調查委員會，調查六月十二日金鐘一帶衝突」的動議獲得通過；要求主席下星期內重啟會議，並確保議會能夠順利進行。