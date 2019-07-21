【721遊行・持續更新】民陣遊行3點集合　促成立獨立調查委員會

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，其中民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。 不過在警方決定下，今次路線只會由銅鑼灣維園至灣仔盧押道，集合時間維持下午3點，不反對通知書的時效則延長至晚上11點59分。《香港01》將直播。

2019年7月21日 星期日

721遊行，下午約2點半，遊行人士在維園等待起步。（歐嘉樂攝）

【14:30】

遊行人士開始陸續進入維園，下午2點半，維園內的人站滿一個足球場。現場高空相片所見，維園內的人潮，明顯比6月9日、16日及七一遊行，同時段人數少。

遊行人士手持的標語，主要是是印有「平凡暴動定性、撤銷檢控」及「全面撤回送中惡法」；也有另一款印有警務處長盧偉聰頭像和無線電視吉祥物TVBuduuy，前者是諷刺其率領的警隊「知法犯法」，後者則被諷刺「無線新聞專業維穩」。

【14:08】

中央圖書館內有多架警車停泊，包括五架軍裝車和多架便裝車，警員從內搬出飲品等物資。有傳媒拍攝到，有多名軍裝警員進出館內的一號活動室，樓層及活動室門外亦有保安把守。但《香港01》記者到場，發現活動室內無人出入。

下午1點半，銅鑼灣愈來愈多人。（莊恭南攝）

【13:40】

遊行前3個多小時，各民主派政黨已開始在銅鑼灣記利佐治街開設街站。民間五大訴求中，成立獨立調查委員會調查警方暴行成為不同街站橫額上最強調的主題。立法會議員中包括人民力量陳志全、新民主同盟范國威也陸續到場，在街站發言或協助派發宣傳品。陳志全在街站上表示，建制派污衊民主派和學生收錢，但實際上學生反而自己出錢買物資，他又諷刺如示威者「收美國佬」錢如此之快，為何陳茂波派4,000元卻至今仍未完成，近百名群眾圍觀。

下午1點半左右，銅鑼灣人流明顯增加，記利佐治街也封路，黑衣的遊行人士熙熙攘攘朝銅鑼灣方向進發，記利佐治街的港鐵站出口地面也開始出現擁擠，途人前行略有困難。百德新街路口有人帶來音響設備，以木條、索帶綑綁在路牌柱上，自製成廣播站，循環播放以法國巴黎公社運動為題材的話劇《孤星淚》主題曲《Do you hear the people sing》；歌聲響徹從崇光百貨到皇室堡的整條記利佐治街，人群在歌聲中進軍遊行起步場地，維多利亞公園足球場。

【13:10】

港鐵天后站A出口，改為「只出不入」。

交通消息持續更新：港鐵公布或飛站，多條巴士線改道（詳見另稿）

721遊行，警總政總特首辦，400水馬陣嚴密佈防，警犬戒備。（蔡正邦攝 / 香港01製圖）

【13:08】

遊行前夕，記者到灣仔及金鐘一帶巡視，凌晨已發現龍和道有工人漏夜以膠水加固磚頭、公民廣場放滿水馬；至今晨再巡視多個主要政府建築，包括警總、政總、特首辦出入口有重重水馬陣，數量接近400個。據了解，警方對今次遊行嚴陣以待，將動員3,000警力戒備。

【721遊行】警總政總特首辦 400水馬陣嚴密佈防 警犬戒備

民陣在6月至7月，先後舉辦過多次大遊行。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

民陣原定申請遊行至中環終審法院附近，但警方早前要求以灣仔盧押道作終點，民陣不服上訴，上訴委員會昨日終裁決維持以灣仔作為終點的決定。

民陣召集人岑子杰表示，民陣會堅持派少於30人的小隊，𢹂同3x10米印有「成立獨立調查委員會」的布幡前往終審法院，以表達促請政府設立獨立調查委員會的訴求。

民陣在Facebook上指，遊行人士到達終點後，民陣會嚴格按照不反對通知書要求，在終點只會盡力宣布「立即解散」。至於人流太多引致的其他問題，包括遊行人士在灣仔地鐵站不能疏散、巴士又停開下如何離開、能否向金鐘離開等，民陣皆建議「請向警察查詢」。