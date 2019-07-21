【721遊行・直播】元朗白衫人持棍追打市民至爆血　EU到場增援

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民陣再發起721遊行，警方只准終點設在灣仔盧押道。遊行到約4點20分，隊頭到達警方盧押道後，警方棄守，遊行人士直驅金鐘中環，到約6點50分，遊行人士抵達中聯辦。有人向中聯辦投擲雞蛋，中聯辦內有人舉中指回應。到晚上約8點，示威者包圍中聯辦、西區警署，而銅鑼灣方向，仍有市民加入遊行隊伍。 晚上9點35分，上環消防局外，有大批速龍小隊警員，手持可發射催淚彈的槍，警方防線突然向示威者推進。 另一邊廂，元朗大批白衫人手持鐵枝和長棍，追打市民，有市民被打至爆血。

2019年7月22日 星期一

【00:40】

消息指：元朗警署已召EU到場支援

天水圍警署的警署警長陳雄傑曾出來警署外與居民對談，指希望居民散去，讓該警署預留人手到元朗支援，但現時有部分警力現時須留在警署應付包圍。惟居民躁動要求警方立即到元朗支援，並要求交代剛才警方的「零部署」。期間有女市民指要報案都獲安排。

有資深警官向《香港01》表示，元朗警署已要求總機急召衝鋒隊（EU）到元朗支援。天水圍警署亦預備了人手，指大部分警員已超時留守工作，並隨時準備相應武力出動，如每名前線須攜帶盾牌。

無綫新聞（TVB）拍攝到，前無綫記者柳俊江，在元朗被打至爆血。（無綫新聞畫面）

【00:41】

無綫新聞（TVB）拍攝到，前無綫記者柳俊江，在元朗遭群毆至頭破血流。

【00:37】

消防員已抵達元朗站維持秩序。

《香港01》直播：https://www.facebook.com/hk01.news/videos/464777357691888/

元朗有大量身穿白衫的人士，在西鐵站毆打市民。（香港01記者攝）

【00:31】

醫院管理局稱，在港島區人群聚集事件中，截至昨晚（21日）11時20分，有8人需要送院，其中一人情況穩定，留醫律敦治醫院；另一人未知情況，留醫瑪麗醫院；其餘6人已出院。

醫管局又稱，暫未有元朗區衝突的送院數據。

上環警方發放催淚彈，一枚未爆的催淚彈遺留在路邊。（麥凱茵攝）

【00:26】

記協強烈譴責元朗站毆打記者的暴行 緊急呼籲警方保護市民及記者

一群白衣人士昨晚（7月21日）在元朗西鐵站向市民及記者施襲，期間用木棒等武器圍毆一男一女記者，導致記者倒地受傷，其中一名男記者更被毆至口部大量出血。現場有白衣人士搶去電視台攝影機擲至草叢毀壞。事件中最少一名記者需送院救治。

當時在場的記者正在執行職務，向記者施襲乃嚴重損害新聞自由及公眾知情權行為，妨礙其履行第四權天職，記協強烈譴責此等暴力行為，要求警方立即拘捕施襲者，切勿讓施襲者逍遙法外。記協同時亦緊急呼籲警方履行應有之職責，保護市民及記者。

香港記者協會

香港攝影記者協會

獨立評論人協會

2019年7月22日

【00:19】

元朗站外仍有大批白衫人士，拿着鐵枝和長棍，進入西鐵站追打市民。一度到場的警員，現不見蹤影。

元朗市民被白衫人士追打，有6人送往博愛醫院，2人送往天水圍醫院。

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【元朗衝突】元朗站多人遭白衣人打傷 市民轟警方「而家先嚟！」

【00:06】

《香港01》正直播元朗西鐵站下，仍有大批白衫人士，手持長棍追打市民。

直播地址：https://www.facebook.com/hk01.news/videos/459541134842960/

【00:03】

上環現場，防暴警察再戴上頭盔。

2019年7月21日 星期日

【23:57】

嶺南大學學生會開放場地，給予「元朗黑夜」受攻擊市民

嶺南大學康樂樓2樓屬於學生會管理，現開放2樓空地予有需要人士暫作休息，避免受不必要滋擾及攻擊。

地址：屯門青山公路嶺南段8號

時間：即時至翌日

嶺大學生會呼籲，請不要逗留在元朗站，直接由兆康站前往嶺南，並於北閘進入。

【23:56】

民陣指，警察在港島清場的佈局，將非單向推進清場，而是疑似包抄之勢，似要將金鐘至上環的民眾包圍 。民陣呼籲在上環、中環、金鐘的市民，保護自己，不流血、不受傷、不被捕，來去如水。

【23:53】

示威者與警方在上環對峙，部分示威者陸續退向中環方向，雙方暫時平靜。

【23:47】

上環有人身穿反光背心進入記者區，被警方截查時無法出示記者證，隨後被帶上警車。

【23:45】

中環示威者退至中保集團大廈外。

【23:33】

上環現場，部分示威者正撤向中環方向。

警方發射橡膠子彈或布袋彈，其中一名警員舉起可發射橡膠子彈的雷明登散彈槍指向示威者。（鄺曉斌攝）

【23:27】

民間人權陣線強烈譴責元朗暴徒襲擊平民

1/ 各方證據顯示，有暴徒在元朗一帶暴力對待平民元朗白衫暴徒在地區、地鐵站、月台襲擊平民，儼如中國城管，令無辜市民受傷，民陣強烈譴責！

2/ 民陣對警察在元朗不執法，縱容暴徒襲擊立場新聞記者、一般市民，感到非常憤怒。警方一方面在上環毫無必要的情況對示威者施放催淚彈，另一邊廂在元朗有真正的暴徒追打途人、記者、議員，令他們嚴重受傷，警方對此種完全破壞法治的暴徒卻從未執法，令人憤慨！

3/ 自雨傘運動，已有強力部門動用暗黑勢力，破壞佔領者人身安全和打擊士氣。今次明顯是升級版本，香港人要團結，反對人身暴力、制度暴力！

4/ 民陣呼籲市民保障人身安全，請大家守望相助，來去如水。

5/ 民陣嚴正呼籲，林鄭月娥應停止撕裂社會，回應五大訴求，讓香港可以重回正軌！

民間人權陣線

2019年7月21日

【23:24】

上環愈來愈多示威者呼叫2325一起走，已有人開始撤。

【23:20】

上環警方發射橡膠子彈或布袋彈，其中一名警員舉起可發射橡膠子彈的雷明登散彈槍指向示威者。有示威者將連臨時鐵路牌推出馬路，相信是為了防禦警方槍擊。

元朗西鐵線列車來回方向已於晚上11時20分回復正常，恢復於元朗站上落客。

【23:15】

民主黨立法會議員林卓廷，在西鐵元朗站，被打至面部流血。

【23:13】

警方發射橡膠子彈或布袋彈。

【23:09】

警方舉橙旗：速離，否則開槍。

林士街有水馬着火。

（鄭翠碧攝）

【23:02】

元朗西鐵站，數百身穿白衫的人，追打市民。立場新聞記者被打至爆血，有女士暈倒。港鐵表示已報警，港鐵不停元朗站。

【22:56】

大量示威者仍然情緒激動，敲打物品製造響聲。

【22:55】

警方呼籲現場示威者立即離開

警方今日（7月21日）晚上約8時已公布清場行動。其後，有一批示威者在中區警署外聚集，並向警署擲磚頭。當警方防線向東面推進至上環一帶時，有示威者向警方擲磚頭、煙霧彈及雜物等，並多次試圖衝擊警方防線。警方先後警告無效，於晚上約十時施放催淚煙。



警方呼籲現場示威者立即停止衝擊警方防線，並盡快離開。其他市民如非必要，切勿前往該區。當區居民亦應注意自身安全。

【22:54】

港大學生會，開放臨時庇護中心，開放學生會大樓予所有需要清洗傷口及休息的同學。

地址：Level UG1, Union Building, HKU, Pokfulam, Hong Kong

地圖：https://goo.gl/maps/ZPf41ubYEDS3dZMo8

【22:46】

警方防線，推進至信德中心停車場。速龍突然趨前開槍射擊百米開外的示威者。

【22:45】

金鐘有人大叫「警察到」，大批示威者四散。

上環信德中心底層麥當勞，傷者吸入大量催淚煙不適，情況穩定，有救護車到場，店主已開閘讓救護進入。

【22:43】

防暴警察發射至少5發催淚彈以及多發胡椒球槍。大批警員向信德中心方向推進。

現場社工則用幾乎輔導的口吻，要求警方放下槍，不要瞄準市民，不要讓市民擔心，又請警員深呼吸，保持心情平穩。

（羅君豪攝）

【22:32】

示威者第二度以鐵馬向前推進，警方向示威者中間發射催淚彈，警方發射催淚彈後，再向前推進。

示威者投擲物品還擊，示威者防線煙霧彌漫。

元朗有數百白衫人士，在西鐵站附近，追打身穿黑衫的人。（網上影片截圖）

【22:27】

元朗有數百白衫人士，在西鐵站附近，追打身穿黑衫的人。

（歐嘉樂攝）

【22:22】

現場有密集槍聲，記者感受到胡椒彈在身邊爆開，應是警方發射胡椒球槍。

有速龍小隊警員追打長者。

721遊行，警方約在晚上10點20分，發射催淚彈。（余俊亮攝）

【22:20】

示威者向警方方向推進，警方發射催淚彈。

【22:18】

示威者與速龍只有20米之遙，有示威者配戴自製盾牌，速龍小隊則不斷前後移動，氣氛一度緊張。

【22:17】

龍警持AR15來福槍，在上環干諾道中中區警署外巴士中佔，準備推進。

【22:13】

速龍小隊一度準備抓捕100米開外，懷疑投擲過物品的示威者，速龍也一度舉槍。速龍小隊警員不斷用粗口辱罵記者。

【22:08】

警方在西環舉起黑旗，警告會發射催淚彈。現場有示威者用擴音器說，示威者沒有衝擊，希望警方可以讓示威者慢慢離開。

【22:04】

干諾道西現場，立法會議員張超雄，呼籲防暴警察和速龍小隊警員，不要快速推進驅散示威者，以免造成人踩人。防暴警察正後撤，重整隊形。警察與示威者距離拉開，示威者並無衝擊。

【21:57】

現場充斥刺鼻氣味。

【21:54】

記者直擊，天橋上有防暴警察，其中包括速龍小龍，分別有兩名警員向橋下示威者開槍。其有名手持懷疑是是用於發射橡膠子彈的雷明登870霰彈長槍，向示威者發射一槍，另一警員則手持另一槍械向示威者發射約3至4槍，記者目擊開槍後，槍曾冒出煙霧。

721遊行後，示威者遊行至西環。現場一度有煙霧，但未知是什麼煙霧。（歐嘉樂攝）

【21:54】

政府強烈譴責示威者衝擊中央駐港機構

就今日（七月二十一日）的遊行後，有部分激進示威者偏離遊行路線，衝擊中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）大樓，並塗污國徽，政府發言人作以下回應：



中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能。



特區政府強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，特區政府會嚴肅處理並依法追究。



特區政府一直對市民和平表達訴求予以尊重，但近日發生一連串事件，包括和平遊行後一再發生違法示威、衝擊警方防線、包圍警察總部、堵塞道路等。警方更發現有人非法儲存危險物品及大量攻擊性武器。特區政府擔心一小部分激進人士，有計劃地煽動群眾，挑戰法紀，甚至衝擊中央駐港機構，此舉對特區的治安及「一國兩制」構成威脅，社會絕不能接受。

【21:52】

西環干諾道西，現場一度有煙霧，但未知是什麼煙霧。

721遊行，有示威者高舉標語，表示人群正在散去。（羅君豪攝）

【21:48】

警方舉紅旗，警告示威者停止衝擊，否則使用武力。上環西港城附近的防暴警察正在向中環方向推進。

【21:42】

西環干諾道西，速龍小隊突然急速推進。雙方不斷透過擴音器溝通，警方呼籲示威者向後移動，社工則呼籲給多小小時間，並要求警方推進時「慢慢退」。前線的防暴警察，幾乎大多數都沒有戴委任證，也沒有警員編號。社工用擴音器呼籲警方冷靜，保持平和，保持距離，不要製造戰場氣氛。

721遊行，速龍小隊警員一度突然快速推進。（歐嘉樂攝）

【21:39】

干諾道西示威者四散，速龍小隊推進後，重整隊形，並無進一步推進。社工指示威者正在撤離，警方要求示威者盡快離開。有示威者呼籲，大家盡快向中上環方向撤退。有示威者正在向信德中信方向撤退。

【21:35】

速龍小隊警員，在干諾道西突然快速推進，有警員舉槍，包括長槍和可發射催淚彈的槍。防暴警察和速龍警察衝鋒，示威者一度投擲物品，但隨後撤退，社工和教牧團則呼籲警方冷靜，不要用警棍打人。警方推進到原本示威者防線的位置，由速龍小隊用長槍指向示威者，又衝前離開大隊 ，有相信是指揮官的警員大呼多次hold 住，但仍未能約束同袍。

【21:34】

警察將示威者設置的鐵馬帶入西區警署，然後全數人撤退。

【21:28】

西環干諾道西，上環消防局對出位置，至少有四名持長槍黑衣全副武裝警員出現。現場有大批速龍小隊的警員戒備。

上環消防局近海皮有50至60警員，至少五輛警車，有在海旁散步市民仍可通過。

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【721遊行】民陣：若說43萬遊行人數少是香港的可悲 促林鄭回應

721遊行後，中區警署玻璃被擲爛，示威者在外牆噴上字句。（鄭翠碧攝）

【21:25】

約在晚上9點05分，中區警署晚上有示威者向中區警署掟磚，多幅玻璃窗破爛。此外，亦有人於警署外牆噴漆，寫上「釋方義士」等字句。記者現場所見，有玻璃被打爛。

【21:20】

干諾道西德輔道西的教牧團，手拖手組成人鏈，掩護示威者撤退。

【21:20】

有讀者向《香港01》記者稱，元朗有大批身穿白衫的人士西鐵站Yoho形點商場外聚集，高舉「保衛元朗、保衛家園」的標語，並手持國旗和區旗。有人擔心，這批人士會襲擊從中環返回元朗的示威者。

元朗有身穿白衫的人士聚集，有人擔心這些人會襲擊從中環返回元朗的示威者。（讀者提供）

【21:16】

民主黨立法會議員鄺俊宇，鄺俊宇以大聲公向在場警員表示，若他們要清場請他們以較緩慢的速度進行，避免發生旺角當日的清場情況，問及在場指揮官能否與他溝通。

【21:11】

示威者「快閃式」示威，一度包圍中區警署、西區警署，但很快撤離。

干諾道西德輔道西有示威者通知，指防線前已沒有人，可以退守，現場示威者再次爆發是否撤退的討論。

【21:07】

警方公布，經原路線遊行人數為13.8萬人。

【21:05】

民陣發言人岑子杰，接受《香港01》訪問，指43萬遊行並非少，持續多個星期數十萬市民上街，希望林鄭月娥看到民怨。

【21:00】

西環附近有街坊被困，未能前進歸家，而附近雀局酒樓稱，示威者如欲「借廁所」，歡迎進來。鄺俊宇叫在場記者小心，並稱了解過附近已沒示威者，若警方推進即是向記者推進，而警方暫時未有動靜。西邊街轉入德輔道西，亦有防暴警察。

【20:53】

民陣發言人岑子杰指，人數並不少，而數十萬人上街的人不斷發生，呼籲林鄭不要躲在警盾後面。他認為，若遊行隊伍可以在中環疏散，可以更有秩序，因為很多市民不知道如何在警察原定的盧押道終點離開。他指警方撤防的做法好，沒有與市民正面衝突。

【20:47】

民陣公布，721遊行人數為43萬人，警方未公布數字。

民陣6月9日、16日、七一，三次反修例遊行，人數分別為103萬人、200萬人、55萬人；而三次警方公布數字，為高峰期24萬人、原定路線33.8萬人、19萬人。

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【20:42】

干諾道西德輔道西的示威者醞釀撤退，有人呼籲「一齊走，去中環」，也有人說「帶埋攞得走嘅嘢走」；期間有人提出，「有人未返嚟」，認為應找人帶前線的示威者撤退，才一同離開。

【20:41】

在干諾道中高速公路上，本來有示威者正以鐵欄築起防線，但有示威者稱「前線唔要」，又將鐵欄往後移。現稱將鐵欄先放在馬路一邊。

警察暫推進至至西區警署。

721遊行，示威者一度遊行至中聯辦，之後撤退，警方從西環清場。（李澤彤攝）

【20:39】

德輔道西，警方呼籲將會向東面推進。

水街位置的警察繼續推進，去到中辦聯後門外稍暫停，及後再繼續推進中。

【20:38】

全國政協副主席梁振英，在facebook發文：「嚴厲譴責塗汚中聯辦國徽的暴徒！這些敗類必將受到法律的嚴懲、歷史的唾棄。」

【20:35】

示威者防線在德輔道西干諾道西交界築起，部分示威者持盾，戴頭盔把守，掩護正撤往中環的大部隊。有年長示威者呼籲年輕示威者。德輔道西防線的示威者呼籲其他人不要逗留，盡快向中環方向撤退。防暴警察在西邊街、干諾道西交界築起防線，西區警署對出的示威者開始商討一起往中環方向後退。數千示威者一直往中環方向後退，高呼「光復香港，時代革命」。

有示威人士在金鐘道向其他前往中環方向人士講解最新情況，指防暴警已準備清場，呼籲一家大細或想離開人士從金鐘站離開。

【20:30】

過百示威者在西區警署附近，以雜物設置路障，有機會與由西至東推進的防暴隊發生衝突。

721遊行，示威者一度包圍中聯辦，但警方清場前已向中環方向撤退。（歐嘉樂攝）

【20:27】

警方特別戰術小隊（速龍小隊）警員，以及身穿綠色衫的防暴警察，在西環中聯辦外清場。有警員敲打盾牌，揮動警棍。示威者已撤向中環方向。

【20:23】

中聯辦外的警方，向中環方向推進。示威者已經散去，警方用強光照射記者的鏡頭。

【20:18】

西環有四排防暴警察戒備，從中聯辦外向東方向推進。但警員前方並無任何示威者，只有傳媒在場。

【20:09】

中聯辦外大量示威者沿水街散去，電車廠對出有防暴警。

清場傳出後，示威者呼籲返回中環。現場示威者不斷向中環方向離去。

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【20:07】

警方即將作出清場行動

今日（7月21日）遊行抵達灣仔終點後，部分人士前往西環一帶堵路，並破壞附近的汽車及塗污建築物的外牆。鑑於現場情況持續惡化，警方即將在西環向東面作出清場行動。 警方呼籲，市民及駕駛人士應盡量避免行經相關地區。參與遊行完畢的人士在抵達終點之後，亦應盡快乘坐交通工具離開。在當區居住的市民及商戶，亦要注意留意自身安全，時刻留意警方的消息公布及最新的狀況。

【20:05】

中聯辦外天橋底，有防暴警察到場增援。

現場示威者呼籲後撤。

721遊行，示威者包圍中聯辦，中聯辦內有人舉中指。（莊恭南攝）

【19:50】

中聯辦外，示威者以英文宣讀宣言，指要「獨立調查、捍衛司法、守護真相」，呼籲當局成立獨立調查委員會，並指若政府不回應五大訴求，不排除要求解散立法會，並成立臨時立法會。

【19:45】

西區警署被示威者包圍，示威者打開雨傘，阻檔西區警署車出入口大閘門隙，及用鐵馬圍封。

721遊行，示威者遊行至中聯辦，西區警署被示威者包圍。（陳淑霞攝）

【19:40】

銅鑼灣不斷有示威者加入遊行隊伍，向中聯辦進發。

金鐘太古廣場附近所見，九成遊行人士都會向中環方向前行，而部分人轉入夏慤道後，亦響應呼籲，向中環前行。途中不斷有人向遊行人士指，「需要口罩可以過嚟拎，保你一世平安，一生幸福。」

【19:22】

中聯辦職員拍攝樓下的示威者，示威者不斷以閃燈雷射燈擾亂中聯辦人員，中聯辦職員一度舉中指，舉中指職員其後離開。中聯辦外亦被示威者搭起鐵馬陣。

中聯辦內的保安，佩戴頭盔及防暴盾牌。盾牌以普通話拼音拼寫「FANG BAO」。

【19:18】

西區警署對出的西邊街，亦以圍欄架設示威陣線，西區警署門口已拉閘，但兩個車輛出入口有少量持圓盾警員。

【19:15】

有示威者朝中聯辦內投擲雞蛋，中聯辦招牌及國徽亦「中蛋」，亦有示威者用噴漆塗污天眼。中聯辦人員拍攝示威者，示威者以閃燈照射對方試圖干擾。

有示威者向中聯辦內大叫「王志民出嚟！」

【19:14】

西區分區警署報案室服務暫停。由於西區德輔道西一帶道路被嚴重阻塞，西區分區警署報案室服務暫停，直至另行通知。如有緊急事故，請致電999。

721遊行，示威者抵達中聯辦。圖中示威者向中聯辦內大叫「王志民出嚟」。（歐嘉樂攝）

【19:01】

警方呼籲示威者盡快離開。

港島區一項公眾活動的遊行隊伍已經在下午約4時30分左右抵達灣仔終點。惟有部分遊行人士繼續向金鐘方向前進，並於下午約五時走出夏慤道行車線，除了對自身及其他道路使用者構成危險外，亦對附近一帶的交通造成嚴重阻塞。 警方呼籲有關人士須注意自身安全，盡快返回行人路，避免在附近一帶停留，並應乘坐公共交通工具離開。 至於仍在參與遊行的公眾人士，當抵達灣仔盧押道終點後，可經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。 由於金鐘、中環附近一帶交通已經癱瘓，上環交通亦嚴重阻塞，警方建議如無必要，市民及駕駛人士應避免行經附近一帶。

【18:55】

遊行隊頭位置已到中聯辦。部分中聯辦保安頭戴黃色頭盔。中聯辦內有職員向樓下的示威者人士拍攝。

干諾道西情況，有示威者開始從附近取來鐵馬，並紥成三角陣。

隊尾經過波斯富街電車站，有人在電車站連儂牆寫下五大訴求。

【18:50】

隊頭位置西營盤，距離中聯辦只剩大約兩個街口。隊尾剛剛抵達SOGO。

【18:34】

示威者朝西環進發，愈接近中聯辦，情緒就愈高漲，「時代革命光復香港」的呼叫聲響徹街頭。

【18:31】

隊頭位置上環信德中心。有示威者搬路障，繼續朝西環方向前進。中環中國農業銀行外示威者設立物資站。

有隊頭示威者表示，現時目標是「劍指中聯辦」。

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【18:21】

隊頭位置上環海港政府大樓。

示威者在中環畢打街築起簡陋的街壘，隊伍最前端群眾不斷高呼「時代革命」，之後快速推進，越過國金IFC。

【18:02】

示威者佔據干諾道中，包括中環大會堂外，有示威者抵達中環終審法院。有示威者重新開放干諾道中疏導車輛。示威者呼籲前往中環聲援，大批留守夏慤道的人士正移向中環。

干諾道十字路口被佔據，現場交通受阻。有示威者宣稱，最新的集會終點是遮打花園。

【18:00】

仍然有市民由維園出發。

【17:53】

添華道水馬後有便衣警員再度帶領數名防暴警員趨前，警告圍觀的市民「研究完未啊」，又讓另一名手持攝錄器材的男子「影曬佢哋」，被挑釁的群眾以嘲諷回應。持拍攝器材的男子沒有委任證，未知是否便衣警。半分鐘後警員散去，有長者埋怨「睇下都唔得咩」。

【17:52】

灣仔警署報案室服務暫停。由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。如有緊急事故，請致電999。

【17:50】

名店HERMES中環分店今日關門。

【17:48】

市民在往政總天橋入口的大型水馬上貼海報標語，內容包括「全面撤回送中惡法」及五大訴求，防暴警員一度趕到，但被一牆之隔的長者勸退，也有年輕人嘲諷警員。

【17:45】

下午約5點40分，示威者從夏慤道天橋，向中環進發。

【17:39】

特首辦添華道水馬大閘後，防暴警察數量相當少，目測不超過50人。

【17:36】

警總外有部分示威者停留，警方約在下午5點35分，在警總加設第二重水馬，但未灌水。示威者難以從外看到警總內的情況。

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【17:32】

公民廣場內有綠衣防暴警員戒備。

【17:22】

金鐘夏慤道現場，有人開始逐小袋分發物資，有人呼籲主張「和理非」的市民去修復連儂牆。遊行人士如潮水般不斷湧入夏慤道，現場沒有警員、沒有政黨、也不見社運常客。

【17:21】

政府總部，添華道外的水馬內，以及警察總部的水馬內，大批防暴警察穿上裝備，舉起盾牌戒備。

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【17:20】

警總附近的軍器廠街一帶，示威者站滿天橋。

【17:16】

群眾疏散最後一輛車後，全部搶灘到政總一邊，夏慤道完全被佔據。有多輛巴士離開時，乘客豎起大拇指，表示支持市民。

【17:13】

示威者衝出夏慤道後，成功搶灘到達政總一端。有人高呼「時代革命、光復香港」號口。

有媒體報道民陣遊行結束，民陣澄清，遊行尚未結束，民陣只是呼籲大家到達終點後要疏散。

721遊行，遊行人士約在下午5點09分，開始衝出夏慤道。（歐嘉樂攝）

【17:09】

遊行人士衝出夏慤道。現場至今沒有任何警員。

【17:03】

海富中心外有大量示威者聚集，但沒有警察，群眾情緒平靜。

【16:52】

仍有大量市民從天后站方向經維園加入遊行隊伍龍尾。

【16:49】

市民仍未佔據夏慤道，有示威者在路旁指揮試圖轉入樂禮街的車輛離開。人群在海富中心對出持續聚集。由於沒有民陣的頭車和擴音設備，遊行隊伍平靜，靜默地朝金鐘方向前進。

【16:45】

警方匆匆撤離，遊行人士則在警總外自發闢出一條行車線，有長者指揮交通，疏導車輛。

721遊行，下午約4點40分，隊頭到達太古廣場。（歐嘉樂攝）

【16:40】

仍有數十名市民接近警總，但警總被大型水馬圍封，示威者僅在外圍觀望，對於進一步行動該如何，似乎不得要領。

遊行人士衝出金鐘，警察撤退入警總。有些人則從警總返回大路，跟隨遊行隊伍前進。

【16:35】

隊伍前端到達警察總部後，有人張望警總的水馬，遊行人士討論前進方向。有人呼籲冷靜，向前進，去政總，但有年輕人則傾向於警總，「政總都冇人，呢度有人」。

有遊行人士指揮交通，也有人呼籲去禮賓府，「搵林鄭啊，圍狗屋冇用啊」。

主流人群繼續前進，沒有大規模包圍警總的迹象。

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721遊行，下午4點多越過警總後。警總外有大型水馬，未有衝擊。（歐嘉樂攝）

【16:32】

警員撤退時被市民指罵，也有長者勸說警員不要聽命林鄭政府。

警方撤退十分突然，幾近狼狽，連雪糕筒都沒有帶走。

【16:27】

民陣表示，按照警方不反對通知書，只會呼籲群眾立刻解散，至於怎樣解釋，「問警察」。群眾高呼「問警察」，有零星遊行人士在終點高呼開路。

警方用喇叭呼籲遊行人士左轉莊士敦道到港鐵站或乘坐巴士離開，但喇叭音量非常低，不時有遊行人士高呼開路，呼叫聲明顯蓋過警方呼籲。不少長者站在終點警方防線前方，要求警方開路。警方防線則以數十名軍裝警員戒備。有人問警員，如要到灣仔碼頭可否繼續前進，但沒有警員理會，問問題的市民不滿，「我已經問第五次」。

721遊行，逼爆銅鑼灣，民陣隊頭拉着「獨立調查、捍衛法治、守護真相」標語。（盧翊銘攝）

【16:20】

隊頭約在下午4點20分到終點，但銅鑼灣仍十分擁擠。現場幾乎不見有警察，氣氛和平，遊行沿途的店舖照常營業，包括食店和找換店。有飲品店貼出「香港加油」標語，並為市民免費加水。

民陣表示，按照警方不反對通知書，只會呼籲群眾立刻解散，至於怎樣解釋，民陣指「問警察」。群眾高呼「問警察」。

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【16:10】

遊行的市民非常多，除了軒尼詩道六線全開，駱克道也被遊行人士佔據。

【16:02】

警方出稿，指港島區現正舉行一項由維多利亞公園出發的公眾活動，活動終點設於灣仔莊士敦道及盧押道交界。警方呼籲參加活動的人士在活動完結後，經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。

721遊行，民陣隊頭從維園出發，但大批市民從銅鑼灣中途加入，並沒有選擇進入維園。銅鑼灣多條內街逼爆。（鄭子峰攝）

【15:50】

原本警方只開放部分行車線，但遊行隊頭出發後，市民開始佔據全部行車線，警方沒有阻止，警方的雪糕筒形同虛設。到中央圖書館外，行人路仍站滿市民。遊行隊伍經過市民情緒高漲鼓掌及高呼「林鄭下台」。

【15:39】

遊行隊伍在維園正式出發，民主派議員手扶巨形領頭橫額，上面寫有「獨立調查、捍衛法治、守護真相」字句。出發前，維園內約逼爆五個足球場。

721遊行，民陣隊頭手持「獨立調查、捍衛法治、守護真相」標語。（歐嘉樂攝）

【15:30】

民陣遊行即將出發，召集人岑子杰宣讀大會宣言。

民陣召集人岑子杰感謝維多利亞社區協會，讓出維園足球場地，亦感謝法輪功將原定遊行的時間提早。

岑子杰指，由3月31日開始，香港人一次又一次走上街頭，反對修訂《逃犯條例》，不止是民陣集會，還有不同組織發起的遊行，更在各區遍地開花。他說，四個月以來，訴求非常清晰，呼籲：「正式撤回惡法，撤銷暴動，徹查警方，重啟政改，立即雙普選」。他說過去多場示威，100萬、200萬人上街，但最為全世界稱讚的，是香港人的質素。

7月14日沙田遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發嚴重的警民衝突，岑子杰譴責名店林立的商場，沒有一間舖頭的玻璃被打爛，沒有一個名牌手袋被搶掠，只有特區政府抹黑香港示威者是暴徒，用警察鎮壓指出政治問題的示威者，令警民關係日漸緊張，令示威形式日漸激烈。

他說林鄭月娥非普選產生，卻獨攬大權，政治暴力、制度暴力，才是最大的暴力。過去四個月，香港發生太多事，為何200萬人上街遊行，民憤連年升溫，難以平息。香港要有出路，必須找出問題原因。他譴責林鄭是大話精，說從無說過612是暴動，但警方文件卻將612定性為暴動。

「香港人已經無人再相信林鄭月娥政府，必須成立獨立調查委員會，才能還原真相，只有回到真相，香港未來才會有希望。」岑子杰宣讀口號：「獨立調查，捍衛司法，守護真相，林鄭月娥下台，立即雙普選。」

721遊行，下午約3點，從高空拍下銅鑼灣實況，愈來愈多人從SOGO行至維園方向。（香港01記者攝）

【15:10】

民陣遊行3點集合時間過後，身穿黑衣的遊行人士繼續由天后站前往維園，天后站A出現人龍至閘機，部分示威者選擇由B出口離開。

【15:00】

大批身穿黑衫的市民，從銅鑼灣、天后地鐵站湧出，到維園方向。有市民預先購買回程的單程車票。陸續有人經軒尼詩道走向維園方向。Sogo對開有警察維持秩序，紅燈會封橙帶，綠燈先放人。

何韻詩現身維園隊頭。

【14:30】

遊行人士開始陸續進入維園，下午2點半，維園內的人站滿一個足球場。現場高空相片所見，維園內的人潮，明顯比6月9日、16日及七一遊行，同時段人數少。

遊行人士手持的標語，主要是印有「平反暴動定性、撤銷檢控」及「全面撤回送中惡法」；也有另一款印有警務處處長盧偉聰頭像和TVB吉祥物TVBuddy，前者是諷刺其率領的警隊「知法犯法」，後者則被諷刺「無綫新聞、專業維穩」。

【14:08】

中央圖書館內有多架警車停泊，包括五架軍裝車和多架便裝車，警員從內搬出飲品等物資。有傳媒拍攝到，有多名軍裝警員進出館內的一號活動室，樓層及活動室門外亦有保安把守。但《香港01》記者到場，發現活動室內無人出入。

下午1點半，銅鑼灣愈來愈多人。（莊恭南攝）

【13:40】

遊行前3個多小時，各民主派政黨已開始在銅鑼灣記利佐治街開設街站。民間五大訴求中，成立獨立調查委員會調查警方暴行成為不同街站橫額上最強調的主題。立法會議員中包括人民力量陳志全、新民主同盟范國威也陸續到場，在街站發言或協助派發宣傳品。陳志全在街站上表示，建制派污衊民主派和學生收錢，但實際上學生反而自己出錢買物資，他又諷刺如示威者「收美國佬」錢如此之快，為何陳茂波派4,000元卻至今仍未完成，近百名群眾圍觀。

下午1點半左右，銅鑼灣人流明顯增加，記利佐治街也封路，黑衣的遊行人士熙熙攘攘朝銅鑼灣方向進發，記利佐治街的港鐵站出口地面也開始出現擁擠，途人前行略有困難。百德新街路口有人帶來音響設備，以木條、索帶綑綁在路牌柱上，自製成廣播站，循環播放以法國巴黎公社運動為題材的話劇《孤星淚》主題曲《Do you hear the people sing》；歌聲響徹從崇光百貨到皇室堡的整條記利佐治街，人群在歌聲中進軍遊行起步場地，維多利亞公園足球場。

【13:10】

港鐵天后站A出口，改為「只出不入」。

交通消息持續更新：港鐵公布或飛站，多條巴士線改道（詳見另稿）

721遊行，警總政總特首辦，400水馬陣嚴密佈防，警犬戒備。（蔡正邦攝 / 香港01製圖）

【13:08】

遊行前夕，記者到灣仔及金鐘一帶巡視，凌晨已發現龍和道有工人漏夜以膠水加固磚頭、公民廣場放滿水馬；至今晨再巡視多個主要政府建築，包括警總、政總、特首辦出入口有重重水馬陣，數量接近400個。據了解，警方對今次遊行嚴陣以待，將動員3,000警力戒備。

【721遊行】警總政總特首辦 400水馬陣嚴密佈防 警犬戒備

民陣在6月至7月，先後舉辦過多次大遊行。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

民陣原定申請遊行至中環終審法院附近，但警方早前要求以灣仔盧押道作終點，民陣不服上訴，上訴委員會昨日終裁決維持以灣仔作為終點的決定。

民陣召集人岑子杰表示，民陣會堅持派少於30人的小隊，𢹂同3x10米印有「成立獨立調查委員會」的布幡前往終審法院，以表達促請政府設立獨立調查委員會的訴求。

民陣在Facebook上指，遊行人士到達終點後，民陣會嚴格按照不反對通知書要求，在終點只會盡力宣布「立即解散」。至於人流太多引致的其他問題，包括遊行人士在灣仔地鐵站不能疏散、巴士又停開下如何離開、能否向金鐘離開等，民陣皆建議「請向警察查詢」。