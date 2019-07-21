【721遊行・直播】隊頭到灣仔終點　遊行人士突破防線　警方後撤

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，其中民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。 不過在警方決定下，今次路線只會由銅鑼灣維園至灣仔盧押道，集合時間維持下午3點，不反對通知書的時效則延長至晚上11點59分。 遊行約在3點半後出發，出發前，維園內約佔滿五個足球場，但大批市民沒有進入維園，而是選擇在銅鑼灣、天后附近加入，遊行出發前，銅鑼灣附近街道逼爆。 約4點20分，隊頭到達警方設定的盧柙道終點，之後遊行人士要求開路，同時警方後撤，遊行人士繼續向灣仔、金鐘方向前進。

2019年7月21日 星期日

【16:32】

警員撤退時被市民指罵，也有長者勸說警員不要聽命林鄭政府。

警方撤退十分突然，幾近狼狽，連雪糕筒都沒有帶走。

【16:27】

民陣表示，按照警方不反對通知書，只會呼籲群眾立刻解散，至於怎樣解釋，「問警察」。群眾高呼「問警察」，有零星遊行人士在終點高呼開路。

警方用喇叭呼籲遊行人士左轉莊士敦道到港鐵站或乘坐巴士離開，但喇叭音量非常低，不時有遊行人士高呼開路，呼叫聲明顯蓋過警方呼籲。不少長者站在終點警方防線前方，要求警方開路。警方防線則以數十名軍裝警員戒備。有人問警員，如要到灣仔碼頭可否繼續前進，但沒有警員理會，問問題的市民不滿，「我已經問第五次」。

721遊行，逼爆銅鑼灣，民陣隊頭拉着「獨立調查、捍衛法治、守護真相」標語。（盧翊銘攝）

【16:20】

隊頭約在下午4點20分到終點，但銅鑼灣仍十分擁擠。現場幾乎不見有警察，氣氛和平，遊行沿途的店舖照常營業，包括食店和找換店。有飲品店貼出「香港加油」標語，並未市民免費加水。

民陣表示，按照警方不反對通知書，只會呼籲群眾立刻解散，至於怎樣解釋，民陣指「問警察」。群眾高呼「問警察」。

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【16:10】

遊行的市民非常多，除了軒尼詩道六線全開，駱克道也被遊行人士佔據。

【16:02】

警方出稿，指港島區現正舉行一項由維多利亞公園出發的公眾活動，活動終點設於灣仔莊士敦道及盧押道交界。警方呼籲參加活動的人士在活動完結後，經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。

721遊行，民陣隊頭從維園出發，但大批市民從銅鑼灣中途加入，並沒有選擇進入維園。銅鑼灣多條內街逼爆。（鄭子峰攝）

【15:50】

原本警方只開放部分行車線，但遊行隊頭出發後，市民開始佔據全部行車線，警方沒有阻止，警方的雪糕筒形同虛設。到中央圖書館外，行人路仍站滿市民。遊行隊伍經過市民情緒高漲鼓掌及高呼「林鄭下台」。

【15:39】

遊行隊伍在維園正式出發，民主派議員手扶巨形領頭橫額，上面寫有「獨立調查、捍衛法治、守護真相」字句。出發前，維園內約逼爆五個足球場。

721遊行，民陣隊頭手持「獨立調查、捍衛法治、守護真相」標語。（歐嘉樂攝）

【15:30】

民陣遊行即將出發，召集人岑子杰宣讀大會宣言。

民陣召集人岑子杰感謝維多利亞社區協會，讓出維園足球場地，亦感謝法輪功將原定遊行的時間提早。

岑子杰指，由3月31日開始，香港人一次又一次走上街頭，反對修訂《逃犯條例》，不止是民陣集會，還有不同組織發起的遊行，更在各區遍地開花。他說，四個月以來，訴求非常清晰，呼籲：「正式撤回惡法，撤銷暴動，徹查警方，重啟政改，立即雙普選」。他說過去多場示威，100萬、200萬人上街，但最為全世界稱讚的，是香港人的質素。

7月14日沙田遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發嚴重的警民衝突，岑子杰譴責名店林立的商場，沒有一間舖頭的玻璃被打爛，沒有一個名牌手袋被搶掠，只有特區政府抹黑香港示威者是暴徒，用警察鎮壓指出政治問題的示威者，令警民關係日漸緊張，令示威形式日漸激烈。

他說林鄭月娥非普選產生，卻獨攬大權，政治暴力、制度暴力，才是最大的暴力。過去四個月，香港發生太多事，為何200萬人上街遊行，民憤連年升溫，難以平息。香港要有出路，必須找出問題原因。他譴責林鄭是大話精，說從無說過612是暴動，但警方文件卻將612定性為暴動。

「香港人已經無人再相信林鄭月娥政府，必須成立獨立調查委員會，才能還原真相，只有回到真相，香港未來才會有希望。」岑子杰宣讀口號：「獨立調查，捍衛司法，守護真相，林鄭月娥下台，立即雙普選。」

721遊行，下午約3點，從高空拍下銅鑼灣實況，愈來愈多人從SOGO行至維園方向。（香港01記者攝）

【15:10】

民陣遊行3點集合時間過後，穿穿黑衣的遊行人士繼續由天后站前往維園，天后站A出現人龍至閘機，部分示威者選擇由B出口離開。

【15:00】

大批身穿黑衫的市民，從銅鑼灣、天后地鐵站湧出，到維園方向。有市民預先購買回程的單程車票。陸續有人經軒尼詩道走向維園方向。Sogo對開有警察維持秩序，紅燈會封橙帶，綠燈先放人。

何韻詩現身維園隊頭。

【14:30】

遊行人士開始陸續進入維園，下午2點半，維園內的人站滿一個足球場。現場高空相片所見，維園內的人潮，明顯比6月9日、16日及七一遊行，同時段人數少。

遊行人士手持的標語，主要是是印有「平凡暴動定性、撤銷檢控」及「全面撤回送中惡法」；也有另一款印有警務處長盧偉聰頭像和TVB吉祥物TVBuduuy，前者是諷刺其率領的警隊「知法犯法」，後者則被諷刺「無綫新聞、專業維穩」。

【14:08】

中央圖書館內有多架警車停泊，包括五架軍裝車和多架便裝車，警員從內搬出飲品等物資。有傳媒拍攝到，有多名軍裝警員進出館內的一號活動室，樓層及活動室門外亦有保安把守。但《香港01》記者到場，發現活動室內無人出入。

下午1點半，銅鑼灣愈來愈多人。（莊恭南攝）

【13:40】

遊行前3個多小時，各民主派政黨已開始在銅鑼灣記利佐治街開設街站。民間五大訴求中，成立獨立調查委員會調查警方暴行成為不同街站橫額上最強調的主題。立法會議員中包括人民力量陳志全、新民主同盟范國威也陸續到場，在街站發言或協助派發宣傳品。陳志全在街站上表示，建制派污衊民主派和學生收錢，但實際上學生反而自己出錢買物資，他又諷刺如示威者「收美國佬」錢如此之快，為何陳茂波派4,000元卻至今仍未完成，近百名群眾圍觀。

下午1點半左右，銅鑼灣人流明顯增加，記利佐治街也封路，黑衣的遊行人士熙熙攘攘朝銅鑼灣方向進發，記利佐治街的港鐵站出口地面也開始出現擁擠，途人前行略有困難。百德新街路口有人帶來音響設備，以木條、索帶綑綁在路牌柱上，自製成廣播站，循環播放以法國巴黎公社運動為題材的話劇《孤星淚》主題曲《Do you hear the people sing》；歌聲響徹從崇光百貨到皇室堡的整條記利佐治街，人群在歌聲中進軍遊行起步場地，維多利亞公園足球場。

【13:10】

港鐵天后站A出口，改為「只出不入」。

交通消息持續更新：港鐵公布或飛站，多條巴士線改道（詳見另稿）

721遊行，警總政總特首辦，400水馬陣嚴密佈防，警犬戒備。（蔡正邦攝 / 香港01製圖）

【13:08】

遊行前夕，記者到灣仔及金鐘一帶巡視，凌晨已發現龍和道有工人漏夜以膠水加固磚頭、公民廣場放滿水馬；至今晨再巡視多個主要政府建築，包括警總、政總、特首辦出入口有重重水馬陣，數量接近400個。據了解，警方對今次遊行嚴陣以待，將動員3,000警力戒備。

【721遊行】警總政總特首辦 400水馬陣嚴密佈防 警犬戒備

民陣在6月至7月，先後舉辦過多次大遊行。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

民陣原定申請遊行至中環終審法院附近，但警方早前要求以灣仔盧押道作終點，民陣不服上訴，上訴委員會昨日終裁決維持以灣仔作為終點的決定。

民陣召集人岑子杰表示，民陣會堅持派少於30人的小隊，𢹂同3x10米印有「成立獨立調查委員會」的布幡前往終審法院，以表達促請政府設立獨立調查委員會的訴求。

民陣在Facebook上指，遊行人士到達終點後，民陣會嚴格按照不反對通知書要求，在終點只會盡力宣布「立即解散」。至於人流太多引致的其他問題，包括遊行人士在灣仔地鐵站不能疏散、巴士又停開下如何離開、能否向金鐘離開等，民陣皆建議「請向警察查詢」。