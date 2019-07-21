【曾蔭權分享會】曾蔭權謝港人：過去未必受歡迎都可接納佢

前特首曾蔭權遭官司纏訟近4年，終審法院上月終裁定他終極勝訴，撤銷其公職人員行為失當罪。裁決至今近一個月，曾蔭權今日（21日）終於公開露面，出席由教堂主辦的座談會，分享在囚中的感受和反省。 他談及很多人為他參與彌撒，令他非常欣賞港人當別人遇上困難時展現的慷慨精神，自嘲：「尤其時當呢個人過去未必係好受歡迎嘅，都可以接納佢、都可以同意佢。」

曾蔭權在終審法院上訴得直後，在明愛大廈的公眾禮堂分享他的經歷。（李澤彤攝）

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分享會由天主教聖母無原罪主教座堂主辦，下午2時30分在堅道2號明愛大廈5樓公眾禮堂舉行。

曾蔭權提到很多港人，包括家人、朋友、前同事、政黨人士和不認識的香港市民為他參與彌撤，他形容很多人自發支持他，是他位居香港多項要職時都未見過，此強烈對照令他非常欣賞港人當別人遇上困難時展現的慷慨精神，又自嘲「尤其時當呢個人過去未必係好受歡迎嘅，都可以接納佢、都可以同意佢」。

獄中半夜醒來大叫要搵太太

曾蔭權憶述2012年2月，當傳媒報道廉正公署正式立案調查，他仍未退任，但報道已對家人的生活起了翻天覆地的變化。

他形容在任公職45年期間，對自己行為有嚴格要求，從來沒想到自己成為廉政公署的調查對象和判刑，他自言一直深深信奉道德原則，但所有作為公務員個人的誠信和榮譽「一下子付諸東流」，他憶述在監獄失控的一幕：「係監獄裡面，絕望係如影隨形，我係監獄裡面一直失眠，焦慮症嘅困擾，係赤柱嘅一個夜晚，啱啱夜晚突然醒起，失咗空間同埋時間嘅觀念，全身震抖，失神咁大聲猛叫『我要搵我太太』，好彩受過醫療訓練嘅懲救人員幫我鎮靜下嚟。」