【元朗黑夜】公民黨斥警方失職　自由黨：市民被毆「不能接受」

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人攻擊市民，同晚亦有示威者前赴中聯辦圍堵及破壞。公民黨（22日）今早發聲明，質疑特區政府在昨晚發表的聲明中，僅稱元朗白衫人士是「有人引發衝突」，卻形容示威者行為「激進」，強烈譴責暴力行為及警方失職；自由黨則稱「部分激進示威者」圍堵中聯辦，損害國家尊嚴，嚴重打擊「一國兩制」基礎，同時形容元朗站有多名市民被毆是「不能接受」。

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公民黨在聲明中，質疑昨晚有元朗站在場警員轉身離去，事後在防暴警察到場增援後，竟讓大批疑犯施施然離去，令元朗形同淪為黑社會管治。聲明又指，警方於7.21遊行後，在毫無必要及無預警下，向正在散去的示威者施放催淚彈及開至少36槍。惟特區政府在晚上發表的聲明中，僅稱元朗白衫人士是「有人引發衝突」，卻形容示威者行為「激進」。公民黨強烈譴責暴力行為及警方失職，亦對特區政府自反逃犯條例以來一直未有回應市民訴求、縱容警察濫暴，釀成多次流血事件，深感憤怒，強調今天社會嚴重撕裂的局面，特區政府須負上全責。

公民黨稱「政治問題必須政治解決」，倚仗警隊武力和暴力處理民怨只會被香港市民唾棄，令民怨繼績沸騰，抗爭運動將會一直升級，民間與政府的裂痕永無癒合之日，對香港整體絕無好處，要求特首林鄭月娥立即回應五大訴求，追究警隊在元朗事件包庇兇徙及在中上環開槍之責任。

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自由黨則稱，示威者圍堵中聯辦及向其大樓門外國徽投擲雞蛋及潑上黑色液體，認為行為「損害國家尊嚴、違反國家憲法及《基本法》」，嚴重打擊香港「一國兩制」基礎，自由黨予以強烈譴責。另一方面，對於元朗站有多名巿民被毆，自由黨也認為「不能接受」，促請警方嚴正跟進，把兇徒緝拿歸案。

自由黨指，對於暴力充斥香港，深感痛心和憂慮，促請各界立即停止暴力，不要讓仇恨和報復的心態繼續滋長。