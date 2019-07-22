【元朗黑夜】曾鼓勵打人？　何君堯：若警察不在　你知你會做甚麼

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人攻擊市民。網上有影片流傳，建制派新界西立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手，更有人對何表示：「你哋係我英雄」。 何君堯今日（22日）在記者會上否認籌劃打人，又指白衣人與他一齊傾談和握手時沒有犯法，「同我一齊嘅時候，佢哋係表現正常嘅居民」，所以他沒需要報警。 被質疑曾在節目上鼓勵居民打示威者，何君堯亦否認，但指出有人嘗試在自己家園搞事，若警察不在，未能提供協助，「你知你會做甚麼（you know what to do）」。

何君堯指，若有人嘗試在自己家園搞事，居民就可以「自衛」，若警察不在，「你知你會做甚麼（you know what to do）」。（張浩維攝）

有英文記者提到何君堯本月15日在自己的節目上，若元朗發生示威，居民會升級行動，打倒示威者，質疑他是否煽動居民動粗。

他先否認，但就指自己在自己的節目上，說過很多說話，他不可以清楚記得自己說過甚麼，不過基本上，若有人嘗試在自己家園搞事，居民就可以「自衛」，包括打999報警求助。但他指出，若警察不在，未能提供協助，「你知你會做甚麼（you know what to do）」。

對於握手期間獲白衣人讚是「英雄」，何君堯指，他讚白衣人為「英雄」是認同他們保家衛族的作風和情操，並非讚許打人事件，而在白衣人心目中，自己則是敢言發聲的人，他認為不要偷換「英雄」的概念。