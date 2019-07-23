【元朗黑夜】與朱凱廸對談　何君堯直播期間拍枱離場

元朗周日（21日）晚上發生襲擊事件，逾百名身穿白衣的人士手持藤條和鐵通，在元朗西鐵站內、月台、商場及附近一帶對市民作出無差別襲擊，事態嚴重。新界西建制派立法會議員何君堯當日被拍到，在襲擊事件前，曾於元朗與白衣人握手問好，並稱他們為「英雄」，被質疑有份策劃事件，但他已經否認。 何君堯和另一新界西、議會陣線立法會議員朱凱廸今早（23日）出席港台節目《視點31》，討論有關事件。 何君堯於節目上多次要求朱凱廸「唔好再講光復（行動）」，當朱凱廸指市民有權示威時，何君堯拍枱批評，及後離場稱朱「唔配做議員」，惟有聲音反指何君堯「你先唔配做議員」。

一群穿着白衣的人士周日（21日）晚進入元朗西鐵站追打市民。（資料圖片）

何君堯與朱凱廸在節目中針鋒相對。何稱對元朗白衣人襲擊市民感到心寒，但他沒有後悔與白衣朋友握手，唯一後悔是有人破壞香港的穩定繁榮。他認為，整件「暴動事件」是一個分裂祖國的現象，必須送官究治，呼籲大家都停一停想一想，讓社會回復平靜。

主持問何君堯曾在直播中問「多多嚟密啲手，將佢哋打到片甲不留」是甚麼意思，何君堯一度忘記自己曾說過有關言論，之後稱「我相信我不是講到動粗，我的力度不到百分之一」。

朱凱廸呼籲市民不應去攻擊何君堯的辦事處，認為他並非一個人，而是代表一種現象，煽動建制派暴力的現象，鼓吹暴力攻擊民主派。他質疑何君堯稱元朗白衣人打人是「保家衛族」的說法，批評「元朗居民想回家，但白衣人打人俾居民回家，咁樣叫保家衛族？」。