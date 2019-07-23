【元朗黑夜】何君堯網站死機　逾10萬人白宮聯署禁何一家入境美國

撰文：彭毅詩
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一班持武器的白衣人周日在元朗無差別地打人，造成幾十人受傷，新界西立法會議員何君堯當日被拍攝到與打人的白衣人握手，讚對方「英雄」，惹起有份參與計劃的猜測。何君堯議員辦事處昨日因而被前來的示威者破壞，無獨有偶，記者今日（23日）發現其網站亦不能開啟，未知是否與周日的事件有關。
何君堯助手初步回覆指，網站應非由團體關閉，正與資訊科技部了解，將再回覆。
何君堯網站目前沒法登入。（網上截圖）
不能登入的是何君堯個人網站「https://www.juniusho.com/」，記者早上10時多嘗試從搜尋器登入，幾秒後，版面彈出「無法連上這個網站」，直至下午3時多，網站仍然無法連上。
究竟網站死機是與周日「白衣人打人事件」有關，還是何君堯團體自行關閉網站？何君堯助手初步回覆指，團體沒有關閉網站，正向資料科技部同事了解，稍後回覆。
何君堯自周日後成為眾矢之的，除了議員辦事處被破壞，有網民亦在網上發動另類攻勢，有人周一在白宮網站「We The People」發起聯署，指何君堯曾說過反修訂《逃犯條例》的示威者應被打，他亦被影到支持白衣人，要求美國政府禁止何君堯一家入境美國、獲得公民身份和簽證，聯署已取得超過10萬聯署超標完成。
白宮會否回應仍然拭目以待，不過何君堯今日在港台電視大樓外被市民狙擊時，則指自己沒有美國籍，亦沒有申請美國籍。