【元朗黑夜】何君堯網站死機　逾10萬人白宮聯署禁何一家入境美國

一班持武器的白衣人周日在元朗無差別地打人，造成幾十人受傷，新界西立法會議員何君堯當日被拍攝到與打人的白衣人握手，讚對方「英雄」，惹起有份參與計劃的猜測。何君堯議員辦事處昨日因而被前來的示威者破壞，無獨有偶，記者今日（23日）發現其網站亦不能開啟，未知是否與周日的事件有關。

何君堯助手初步回覆指，網站應非由團體關閉，正與資訊科技部了解，將再回覆。