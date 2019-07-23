【李鵬逝世】曾與袁志偉訪問李鵬　吳志森：他欠中國人一個道歉

1989年6月，天安門民運被無情鎮壓，有份下令的就是時任國務院總理李鵬。「六四」任務完成，李鵬依舊穩坐北京。 兩年後，香港無綫新聞得到專訪的機會，無綫電視助理總經理、時任記者的袁志偉坐在李鵬身旁的畫面，當時在香港觀眾留下深刻印象。當時同樣赴京的亦有資深傳媒人、港台電視節目《頭條新聞》主持吳志森，事隔28年，李鵬入木，吳志森批評他從未就「六四」事件向仍在生或已離世的人士道歉。

吳志森（右）曾與袁志偉（左）訪問李鵬。

無綫在六四後訪問李鵬，這個獨家專訪在全港，甚至在無綫新聞部猶如投下一枚震盪彈。據當年《壹週刊》報道，訪問是由無綫向新華社提出，但沒指明訪問哪位領導人，李鵬終答應邀請，但就設下限制，包括訪問問題要事前提交北京過目、不能追問等，無綫答允。

訪問事前對內亦保密，執行這次秘密訪問的除了記者袁志偉和英文記者李汶靜，亦有時任新聞總監鄧惠鈞和來自公共事務部的吳志森，以及兩名攝影組人員。在問題限制下，訪問的問題與「六四」和前領導人趙紫陽無關，問題的字眼亦避重就輕，好像「水災」就以「水利問題」代替。

1991年9月1日，《中國總理專訪》出街，無綫內外爭議聲一片，有市民向無綫新聞部投訴，批評為李鵬做「傳聲筒」，揚言罷看；新聞部內，據報亦有人向上司投訴為李鵬塗脂抹粉。

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事隔近三十載，吳志森回想當年的訪問，他自稱當時只是「小薯」，奉命行事，即使當時無綫與北京有何協議，他也不知情，負責草擬的問題僅外交政策部分。

擔任傳媒人數十載，見證六四始末，吳志森直指李鵬尚欠中國人一個道歉：「當時有參與嘅中國領袖，死咗嘅、未死咗嘅，都從來冇就六四事件向中國人民做過任何道歉，冇！一個都冇！一次都冇！」