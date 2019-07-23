梁美芬FB撐何君堯被洗版　急刪「反修例示威者是惡魔」字句

元朗周日晚上發生白衫人無差別打市民事件後，曾與白衫人握手的立法會議員何君堯多番發表惹火言論，繼有人到他多個辦事處示威抗議及毀壞後，其父親和母親的墳墓今日（23日）亦遭人毀壞，噴上黑油及搬起墓碑。 民主黨立法會議員尹兆堅認為禍不及家人，稱「趕絕佢本人好過啦」。而經民聯立法會議員梁美芬則在網上力撐何君堯，批評反修例示威者「已變成喪盡天良的惡魔」，形容行為是「泯滅人性」；她的言論在兩小時內引來網民近三千個留言洗版，不滿梁在未有證據下指控毀墓是反修例示威者所為。梁美芬其後刪去相關字句，只讉責有關行為是冒犯先人、泯滅人性的劣行。

何君堯家人的墳墓被毀壞，他與警方到場了解。（余俊亮攝）

何君堯雙親的墳墓被毀壞，墓碑被人噴上黑油及寫上粗口字眼，牆壁及地面則被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」等字句。經民聯立法會議員梁美芬傍晚6時左右在fb專頁狠批毀墳者，指法治在淌血，又指「反修例示威者已變成喪盡天良的惡魔」，禍不及家人，更加不應該冒犯先人，她強烈讉責這種「泯滅人性的劣行」。

不過在晚上約8時，梁美芬更新了帖文，只留下「禍不及家人，更加不應該冒犯先人，美芬強烈讉責這種泯滅人性的劣行！」三句。

民主黨立法會議員尹兆堅亦不認同這種行為，認為這樣做反而是放生了何君堯，屬不智的行動，而且禍不及家人，更何況是先人。他稱，事件有可能是何一方的「利益瓜葛問題所致」，認為外界不用理會，應該積極全方位投訴何，「趕絕佢本人好過啦」。