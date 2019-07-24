前機管局主席黃保欣逝世　王志民：堅定愛國愛港、做人做事好榜樣

機場管理局首任主席、基本法起草委員會委員黃保欣逝世，終年96歲。中聯辦主任王志民發唁電，稱讚黃保欣為「堅定的愛國愛港人士和香港工商界的傑出代表」，又稱對方德高望重，對後輩愛護有加，大家都尊稱為「保欣叔」，是做人做事好榜樣。

九九年，董建華致送紀念銀碟予當時即將卸任機場管理局董事會主席的黃保欣。（政府新聞處）

相識逾廿載 讚黃愛護後輩

王志民表示，黃保欣對後輩愛護有加，與他相識二十多年，結下深厚的友誼，故為失去一位德高望重的長者深感悲痛。

他又稱，黃保欣是堅定的愛國愛港人士和香港工商界的傑出代表，直言對方博學多才，學貫中西，為國家改革開放和現代化建設，為家鄉經濟發展和社會建設，為香港經濟繁榮和社會發展建樹良多，貢獻卓著。

唁電指，黃保欣一生愛國愛港，積極參與社會事務，擔當中英及內地與香港的重要橋樑，促進中英雙方建設香港赤臘角新機場達成共識，參與香港《基本法》起草工作，為經濟篇章的製訂貢獻了傑出智慧。

唁電又表示，他旗幟鮮明擁護「一國兩制」方針和《基本法》，為香港平穩過渡、順利回歸和繁榮穩定做出了卓越貢獻，在擔任第九、十屆全國人大代表和基本法委員會副主任期間，積極建言獻策，履職盡責，為推動國家民主法治建設做出了重要貢獻。