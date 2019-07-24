【元朗黑夜】40法律界人士發聯署信　促展獨立調查、檢控疏職警員

元朗周日晚上（22日）有大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內無差別打人，震驚社會。40名法律界人士，包括前大律師公會主席陳景生、資深大律師夏偉志、大律師公會副主席彭耀鴻等，發表聯署信，要求特首林鄭月娥成立調查委員會，就7月21日於「元朗發生的事件並警方的不作為」，展開全面和獨立調查。

40名法律界人士發表聯署信，要求特首林鄭月娥成立調查委員會，就7月21日白衣人打人事件展開全面和獨立調查。（資料圖片 / 香港01記者攝）

聲明指出，7月21日晚元朗發生了數十年來，對香港的法治和秩序，以及市民的自由最嚴重的衝擊，儘管香港警察未必與暴徒勾結，「惟警方對暴徒視而不見，無疑更令人不安」。鑑此，法律界促請特首林鄭月娥根據《調查委員會條例》（香港法例第86章），成立調查委員會，就7月21日於元朗發生的事件並警方的不作為，展開全面和獨立的調查。

聲明又指，香港市民已不再信任和尊重律政司司長，要揭示警方不作為的原因，除了對警務處處長採取法律行動，及／或對負責的警員就其涉嫌疏忽職守提出私人檢控之外，別無他法。

聲明表明，今次是向行政長官、律政司和律政司司長發出的公開呼籲，要求他們作為公眾利益的守護者，立即採取行動。