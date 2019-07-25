【澳門特首選舉】 選管會宣布　賀一誠為特首唯一候選人

澳門行政長官選舉管理委員會今(15日)舉行會議，澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（女）宣布，賀一誠為下任特首唯一候選人，確認他獲取379名選委提名，選管會將於8月10日舉行的政綱宣講和答問大會，8月25日的行政長官選舉則會在東亞運動會體育館(澳門蛋)舉行。

(資料圖片/梁鵬威攝)

現年62歲的賀一誠由2000年起擔任澳區全國人大代表，2009年晉身澳門立法會議員行列並擔任立法會副主席，於2013年「坐正」擔任立法會主席，掌管澳門立法機關大權。

由2009年起，賀一誠已被視為澳門特首的潛在人選，不過他多次表明不參選，包括曾以「自己能力太低，做唔到」為由，表明無意參選，2016年更明言不己不會參選第五屆澳門特首選舉，稱「連立法會主席都做唔好，點敢做特首？」故外界認為，賀一誠參選決定與中央欽點極有關連。

澳門特首選舉戰未開鑼前，共有4人表明有意參選，包括投資顧問公司董事梁國洲、前澳門光明報社長許榮聰，以及澳門居民蔡婷婷，不過其餘三人的從政經驗、財力及影響力，遠遠不及賀一誠，加上被視為「黑馬」的澳門經濟財政司司長梁維特表明不參選，令賀一誠的當選機會高唱入雲。

在外界一片看好中，賀一誠於六月宣布辭任澳門立法會主席，其選舉代理人為立法會議員邱庭彪，辦公室主任為澳門廠商聯合會會長崔煜林，副主任則為身兼立法會副主席的澳門工會聯合總會副會長林香生。