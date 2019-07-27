【元朗遊行・直播】市民步出大馬路　嶺大校長鄭國漢現身

過去的星期日，元朗發生白衣人在西鐵站內外，無差別攻擊市民，警方全程不在場，不少市民流血受傷。有網民發起今日（27日）發起「光復元朗」遊行，但警方發出反對通知書。遊行起步前，朗屏站有大批市民湧向起點水邊村遊樂場，元朗警署架設水馬戒備，南邊圍村村口，亦有大批警察戒備。約下午1點多，有一名持刀的中年男子，企圖襲擊連儂牆的市民，被警方拘捕。嶺大校長鄭國漢答允學生和校友，現身西鐵朗屏站。 遊行下午3點起步，元朗大馬路已佔滿市民。《香港01》正全程直播。

【15:20】

元朗大棠路有唐樓的窗跌落街，無人受傷。

7.27光復元朗遊行：嶺大校長鄭國漢現身朗屏站。（羅國輝攝）

【15:20】

遊行的市民步出元朗大馬路。仍然有大批市民搭西鐵線到朗屏站，參與元朗遊行。

【15:17】

嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身西鐵朗屏站。大批市民見到嶺大校長鄭國漢，隨即高呼「鄭國漢、香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。

【15:15】

元朗警署內，原本未穿戴裝備的警員，戴上頭盔戒備。門外市民高叫口號。

7.27光復元朗遊行：市民高舉官商鄉黑警勾結的標語，有警員戒備。（李澤彤攝）

【15:08】

輕鐵現時不停元朗市中心：610、614、615不停元朗站至塘坊村站；761P不停坑尾村至元朗站。

【15:00】

遊行起步，水邊村遊樂場市民，慢慢走出馬路。身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。

過去周日（21日）晚有大批白衣人聚集南邊圍村，有警員戒備，有村民戴口罩，坐在村口的帳篷下乘涼。

【14:57】

元朗朗和路，香港眾志被扣查，警察要求立即拖走整架車。

7.27光復元朗遊行：陳淑莊現身，表示到元朗旅遊。（陳蕾蕾攝）

【14:55】

做完開腦手術、正在接受電療的立法會議員陳淑莊，現身元朗。她表示今日來旅遊，婉拒接受訪問。

727光復元朗遊行：元朗恒香老餅家，有大批市民排隊買老婆餅。（吳倬安攝）

【14:45】

位於大馬路的恆香老餅家大排長龍，逾百人排隊購買老婆餅，需輪候10至15分鐘才完成購買過程，現場所見不少顧客為年輕人。

【14:40】

大批身穿黑衣的巿民於下午2點半起，從元朗西鐵站方向前往大馬路。

【14:15】一批嶺大學生及校友今日在校內集會，校長鄭國漢及副校長莫家豪承諾今日會與學生前往元朗視察環境，並保護學生，學生隨即為他們遞上頭盔保護自身安全，鄭國漢說：「唔會畀人打嘅，如果打，戴頭盔都無用。」

【元朗遊行】嶺大校長鄭國漢承諾與學生同行 前往元朗視察環境

在美孚站，往西鐵線方向通道開姑出現黑衣人潮。

延伸閱讀： 【逃犯條例】梁振英稱向警隊致敬 與警隊爲敵的暴徒是不自量力

（左起）嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬、副校長莫家豪及嶺南大學校長鄭國漢承諾與學生一起到元朗巡視環境。（陳晶琦攝）

【14:10】在元朗大馬路，巴士、小巴、輕鐵等公共交通工具如常行走，巿面普遍店舖落閘，食肆、便利店、恆香老餅家等店舖則如常營業。十多名戴上頭盔、口罩和穿上黑衣的年輕人沿大馬路行走。在交通廣場天橋上，有年輕人準備文宣物品，提醒在元朗聚集的巿民不要入村。

下午一時多，元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕，男子被警員押上警車。

【光復元朗】防暴警西鐵站、圍村外列陣 元朗廣場外持刀大叔被捕

元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕。（羅君豪攝）

▼▼13:30 元朗站附近警力情況▼▼

+ 3 + 2

【13:00】下午1時許，最接近遊行起點的西鐵朗屏站大堂有三十餘人正在等待朋友，當中部分人穿黑衣，戴上口罩，另有人手持長傘、行山杖。

【12:30】民建聯發出緊急呼籲，指公眾集會及遊行上訴委員會已駁回今天在元朗舉行遊行的申請上訴，這表示有關遊行會被視為不合法，參與者有可能面對法律風險。

聲明又指，根據各方面的消息，相信亦有為數不少的市民會以各種方式前往元朗表達意見，社會高度關注今日元朗可能出現的各種情況，而區內的街坊對可能出現的衝突混亂場面表示非常的憂慮。就此，民建聯呼籲為保障自身安全及避免個人出現法律風險，區外的市民盡量不要前往元朗；若認為需要前往表達意見的人士，也應維持和平理性的方式。民建聯又呼籲各方保持克制，不要作出挑釁行為。

【12:00】記者今早11時到YOHO MALL一、二期視察，發現商場淪為「死城」，大部分商店都有貼出告示指今日暫停營業，YOHO MALL內不足三成店舖營業，而大部分均為食肆，亦有金舖仍營業。

原遊行路線及時間

起步時間：下午3點

起點：水邊村遊樂場

終點：元朗西鐵站

▼7.21元朗黑夜▼