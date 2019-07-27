【元朗遊行・直播】警方在泰祥街發放催淚彈　射中老人院簷篷

過去的星期日，元朗發生白衣人在西鐵站內外，無差別攻擊市民，警方全程不在場，不少市民流血受傷。有網民發起今日（27日）發起「光復元朗」遊行，但警方發出反對通知書。遊行起步前，朗屏站有大批市民湧向起點水邊村遊樂場，元朗警署架設水馬戒備，南邊圍村村口，亦有大批警察戒備。 遊行下午3點起步，下午5點後，示威者開始於警方對峙，警方在5點多開始釋放催淚彈，驅散人群，有催淚彈射中老人院簷篷。《香港01》正全程直播。

【17:44】

示威者與警方在元朗大馬路對峙。元朗大馬路現場，有撐拐杖、白色頭髮的婆婆，不停勸諭年輕人離開，注意安全。

南邊圍村外有消防車經過，示威者馬上讓路，並鼓掌。

【17:40】

曾被催淚彈驅散後的示威者，再次在大馬路輕鐵站聚集。在場防暴警多次呼籲示威者離開，有示威者正退至朗屏站。

7.27元朗遊行：警方施放多枚催淚彈，驅散示威者。（余俊亮攝）

【17:36】

示威者原本想在泰祥街設置防線，警方一度釋放催淚彈，更射中老人院簷篷。民主黨立法會議員鄺俊宇在現場調停，提醒示威者附近有老人院，有示威者表示明白，並轉移地點。

【17:32】

南邊圍村的示威者打開雨傘作防禦工具，部分人情緒激動，不斷高叫「警察包庇黑社會。」所有防暴警已經戴上面罩。

綠色制服防暴警察後，已經有速龍小隊警員到場支援。

示威者與警方在泰祥街對峙，警方釋放催淚彈。（余俊亮攝）

【17:26】

示威者在泰祥街向警方推進。警方在泰祥街發射多枚催淚彈，其一枚落在老人院的簷篷上。

【17:23】

示威者向警方投擲雜物，警方以催淚彈驅趕。

【17:22】

速龍小龍到南邊圍村，大批示威者起哄。防暴警成功營救西鐵元朗站外的警車。

【17:18】

警方在元朗大馬路，施放催淚彈。

7.27元朗遊行：警方在元朗大馬路，釋放催淚彈。（香港01直播畫面）

【17:13】警方將於短時間內展開驅散行動

現時（七月二十七日）元朗南邊圍一帶有人聚集及起哄，他們手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。另外，現場有人包圍及破壞警車，車上警務人員的生命安全受到威脅。

鑑於現場情況持續惡化，警方將於短時間內展開驅散行動，防線會由西向東面推進，請市民向西鐵元朗站方向離去。市民如非必要請不要前往元朗區，並小心注意自身安全。

【17:12】

南邊圍村口舉起黑旗，警告會使用催淚煙。南邊圍示威者無嘗試衝擊。

示威者與防暴警在泰祥街衝突，有人投擲漆彈。

【17:10】

有大量防暴警由輕鐵站，從大馬路推進至南邊圍村。

【17:05】

有部分示威者由南邊圍村沿大馬路，走回到水邊圍邨。

而南邊圍村的示威者向防暴警投擲白色的潻彈，有警員腳部中招。

【16:55】

警方舉紅旗，要求示威者停止衝擊。

【16:53】警方勸喻市民盡快離開元朗區



警方留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

【16:52】

有市民包圍西鐵元朗站外的警車，並噴上三合會名稱的字句。

南邊圍村對出，元朗站下的馬路聚集的市民愈來愈多。他們不時指罵周圍的警察，「張建宗不要你們了！」有人從元朗站開始搬出水馬，意圖分開市民及警察。

在場的警察用大聲公向聚集的市民表示「前面的市民，你們是非法集會！」

【16:45】

近百名防暴警察南邊圍村口手持長盾、圓盾等做布防，南邊圍村內停泊十多輛警車。而現場已有逾百名黑衣的市民聚集，他們戴上頭盔，及口罩，又向防暴警高叫口號。南邊圍村內的防暴警配有長槍。

【16:37】

遊行隊伍到達終點後，有示威者在南邊圍村外聚集，他們戴頭盔、手持自製盾牌。村口有大批防暴警察戒備。

【16:34】

嶺大校長鄭國漢：很清楚聽到校友、同學的聲音，同意召開校董會處理。被問及會否號召其他大學校長到現場，他說今日不是遊行示威，今日到場是視察，其他校長應該自己決定。

7.27光復元朗遊行：西鐵元朗站附近，有大批警察戒備。（余俊亮攝）

【16:27】

有港台攝影師疑中暑突然在西鐵朗屏站跌倒。

【16:24】

嶺大校友、香港眾志羅冠聰，呼籲除了嶺大校長鄭國漢外，希望其他大學校長都到現場。

【16:20】

大批防暴警察在南邊圍村附近戒備。

元朗警署外的市民正傳遞紙杯，紙杯有黑色液體。

【16:11】

隊頭到達西鐵元朗站YOHO Mall（形點商場），有市民進入商場，亦有人進入西鐵站。YOHO Mall其中一個出入輕鐵站的門口已經封閉。另一邊廂，仍有市民湧向起點西邊村遊樂場。

【16:10】

嶺大校長鄭國漢步行至元朗大馬路，期間有市民向他遞上飲料，又為他開路稱「保護鄭國漢、保護校長」。鄭國漢對此表示感謝，又認為沿路一切和平，清楚聽到學生的訴求，更一度形容他們「對訴求表現非常執著」。

7.27光復元朗遊行：下午約4點，大批市民從西鐵元朗站等待出發。（余俊亮攝）

【16:10】

有市民向元朗警署內投擲溪錢。

【16:06】

嶺大校長鄭國漢到大馬路後一度轉左，被在場市民大叫「不要走」，「嶺南大學、齊上齊落」。鄭國漢其後表示，很高興今日到元朗與學生一共前行，但自己將會離開。鄭國漢呼籲現場的市民要注意安全，保持和平。有學生向其呼叫「驅逐何君堯」的口號，不滿身為校董的何君堯。

【15:54】

香港眾志前主席、嶺大校友羅冠聰表示，鄭國漢相對其他大學校長負責任，「保護學生應該到現場，若有任何暴力應該盡其力制止事件。」他期望，曾簽署《十一大校長聯合聲明》的其他校長可以到現場親身視察，了解是否有暴力發生。

【15:50】

遊行起步約50分鐘，已從水邊村遊樂場出發的市民，沿大馬路走向元朗站方向。但另一邊仍有大量市民，沿大馬路的另一條行車線，走向起點。

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【15:44】



嶺大校長鄭國漢在離開朗屏站出發，除本身的一同前的嶺大學生外，也吸引大批黑衣的市民尾隨。他們在鄭國漢的身後高叫「嶺南第一、保護校長」的口號，沿途的市民見到鄭國漢時不時拍手，支持他前來現場。

對於親身前往元朗巡視環境，鄭國漢強調並不是參與任何遊行示威，但關注到大批嶺大學生及校友的安全遂決定前來，重申自己一人之力不能保護學生，亦不需在場學生保護自己，呼籲大家要保持和平、理性表達訴求。

目前現場並無任何衝突。

【15:34】

嶺南大學校長鄭國漢在下午3點25分抵達朗屏站，今次是以觀察員身份前來，強調並非遊行示威。鄭國漢身邊還有副校長莫家豪及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬在場，他表示「支持和平、理性的示威，反對任何形式的暴力」，其底線是希望學生、校友不要受傷，見到有危險便要離開，「遇到不可預見的險景，你們要抽身，注意自己安全。」

有學生稱會保護校長，鄭國漢則指要他會保護自己，希望他們可以做今日來到元朗要做的事。

校董何君堯的言論會否影響校譽？鄭國漢稱，沒掌握完全的資訊，再次重申反對任何形式的暴力。

【15:20】

元朗大棠路有唐樓的窗跌落街，無人受傷。

7.27光復元朗遊行：嶺大校長鄭國漢，現身朗屏西鐵站。（高仲明攝）

【15:20】

遊行的市民步出元朗大馬路。仍然有大批市民搭西鐵線到朗屏站，參與元朗遊行。

【15:17】

嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身西鐵朗屏站。大批市民見到嶺大校長鄭國漢，隨即高呼「鄭國漢、香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。

【15:15】

元朗警署內，原本未穿戴裝備的警員，戴上頭盔戒備。門外市民高叫口號。

7.27光復元朗遊行：約2點20分，元朗大棠路有唐樓的窗跌落街，無人受傷。（陳芷昕攝）

【15:08】

輕鐵現時不停元朗市中心：610、614、615不停元朗站至塘坊村站；761P不停坑尾村至元朗站。

【15:00】

遊行起步，水邊村遊樂場市民，慢慢走出馬路。身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。

過去周日（21日）晚有大批白衣人聚集南邊圍村，有警員戒備，有村民戴口罩，坐在村口的帳篷下乘涼。

【14:57】

元朗朗和路，香港眾志被扣查，警察要求立即拖走整架車。

7.27光復元朗遊行：市民高舉官商鄉黑警勾結的標語，有警員戒備。（李澤彤攝）

【14:55】

做完開腦手術、正在接受電療的立法會議員陳淑莊，現身元朗。她表示今日來旅遊，婉拒接受訪問。

7.27光復元朗遊行：陳淑莊現身，表示到元朗旅遊。（陳蕾蕾攝）

【14:45】

位於大馬路的恆香老餅家大排長龍，逾百人排隊購買老婆餅，需輪候10至15分鐘才完成購買過程，現場所見不少顧客為年輕人。

【14:40】

大批身穿黑衣的巿民於下午2點半起，從元朗西鐵站方向前往大馬路。

727光復元朗遊行：元朗恒香老餅家，有大批市民排隊買老婆餅。（吳倬安攝）

【14:15】一批嶺大學生及校友今日在校內集會，校長鄭國漢及副校長莫家豪承諾今日會與學生前往元朗視察環境，並保護學生，學生隨即為他們遞上頭盔保護自身安全，鄭國漢說：「唔會畀人打嘅，如果打，戴頭盔都無用。」

【元朗遊行】嶺大校長鄭國漢承諾與學生同行 前往元朗視察環境

在美孚站，往西鐵線方向通道開姑出現黑衣人潮。

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（左起）嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬、副校長莫家豪及嶺南大學校長鄭國漢承諾與學生一起到元朗巡視環境。（陳晶琦攝）

【14:10】在元朗大馬路，巴士、小巴、輕鐵等公共交通工具如常行走，巿面普遍店舖落閘，食肆、便利店、恆香老餅家等店舖則如常營業。十多名戴上頭盔、口罩和穿上黑衣的年輕人沿大馬路行走。在交通廣場天橋上，有年輕人準備文宣物品，提醒在元朗聚集的巿民不要入村。

下午一時多，元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕，男子被警員押上警車。

【光復元朗】防暴警西鐵站、圍村外列陣 元朗廣場外持刀大叔被捕

【13:00】下午1時許，最接近遊行起點的西鐵朗屏站大堂有三十餘人正在等待朋友，當中部分人穿黑衣，戴上口罩，另有人手持長傘、行山杖。

【12:30】民建聯發出緊急呼籲，指公眾集會及遊行上訴委員會已駁回今天在元朗舉行遊行的申請上訴，這表示有關遊行會被視為不合法，參與者有可能面對法律風險。

聲明又指，根據各方面的消息，相信亦有為數不少的市民會以各種方式前往元朗表達意見，社會高度關注今日元朗可能出現的各種情況，而區內的街坊對可能出現的衝突混亂場面表示非常的憂慮。就此，民建聯呼籲為保障自身安全及避免個人出現法律風險，區外的市民盡量不要前往元朗；若認為需要前往表達意見的人士，也應維持和平理性的方式。民建聯又呼籲各方保持克制，不要作出挑釁行為。

【12:00】記者今早11時到YOHO MALL一、二期視察，發現商場淪為「死城」，大部分商店都有貼出告示指今日暫停營業，YOHO MALL內不足三成店舖營業，而大部分均為食肆，亦有金舖仍營業。

元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕。（羅君豪攝）

▼▼13:30 元朗站附近警力情況▼▼

+ 3 + 2

原遊行路線及時間

起步時間：下午3點

起點：水邊村遊樂場

終點：元朗西鐵站

▼7.21元朗黑夜▼