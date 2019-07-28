【元朗黑夜】侯志強：勿將村民等同黑幫　鍾健平出席完城壇後被拘

7.21元朗事件發生後，外界一直懷疑事件涉及官鄉黑勾結。上水區鄉事委員會主席侯志強今日（28日）出席《城市論壇》時表示不認同此説法，指新界人刻苦、克勤克儉，與一般香港人沒有分別，希望不要以白衣、黑衣區別。鄉議局研究中心主任薛浩然亦表示「樹大有枯枝」，應客觀公正地看待，不應伺機將鄉民視為等同黑社會。「光復元朗」遊行申請人鍾健平亦指，現時部分人似乎對圍村不太理解，有必要化解對鄉民的誤解。 惟鍾健平於出席完《城市論壇》後被警方帶走，協助調查，暫時未知涉及那一宗事件。

鍾健平亦指，現時部分人似乎對圍村不太理解，有必要化解對鄉民的誤解。（洪嘉徽攝）

對於7.21的元朗無差別傷人事件，立法會議員林卓廷指警方遲39分鐘只是不作爲的其中一小部分，事實上是遲了兩日，因爲警方有事先獲得情報，不認爲是部處失誤，而是放棄保護市民的責任。新界鄉議局研究中心主任薛浩然質問林卓廷為何預先知道黑社會或會有所行動但仍然前往元朗，又指「君子不立危牆之下」，指林作爲議員有公信力，應該慎思行動。林卓廷則以「大丈夫有所為有所不爲」反駁，當時危機當前只希望警方能盡快有所行動。對於被質疑是故意挑釁白衣人士，林指對方手持棍棒，自己不可能赤手挑釁，著薛浩然「用常識分析問題再發言」。

侯志强表示不認同外界認爲的官鄉黑勾結，指新界人刻苦、克勤克儉，與一般香港人沒有分別，希望不要以白衣、黑衣區別，呼籲公眾勿「一竹篙打一船人」，「勿將新界村民等同黑幫」。對於昨日示威者在附近發現載有藤條的私家車，表示「有咩人有咩居心」，警方應該按證據查個水落石出。鍾健平則指，自己是土生土長的元朗居民，但現時部分人似乎對圍村不太理解，應該化解對鄉民的誤解。

薛表示「樹大有枯枝」，應客觀公正地看待，不應伺機將鄉民視為等同黑社會，又指7.21元朗事件其是由反修例引起，但外界擺鄉下佬上台，對鄉民不公道。侯則表示「有些別有用心的人拉新界人落水」，強調在沒有證據之下不應説太多，他回應十八鄉早前威脅示威者的聲明指，十八鄉只是新界其中一條鄉，不能冤枉所有新界鄉民。林指有可靠資料顯示屯門元朗黑社會有參與其中，至於是否原居民要進一步調查，但呼籲市民不要留有一絲疑問，直言「肯定是有黑社會操縱」。

林指有可靠資料顯示屯門元朗黑社會有參與其中，至於是否原居民要進一步調查，但呼籲市民不要留有一絲疑問，直言「肯定是有黑社會操縱」。（洪嘉徽攝）

對於立法會議員何君堯被拍到與「白衣人」握手打氣，被指有份指使7.21元朗事件，侯認爲每個人有權做任何事情，亦有權作出猜測，需要留待何自行解釋，薛亦承認有合理懷疑，何有鼓吹襲擊事件之疑，認為他要出來跟公眾交代，林隨即以「仗義執言」回應薛。

薛浩然支持成立獨立調查委員會

薛亦提到，雖然不能代表鄉議局的立場，但他個人支持成立獨立調查委員會，因爲現時主要問題在於政府。侯則表示，成立獨立調查委員會是治標不治本的做法，他建議各個司局長應主動和市民討論，然後再向特首反映意見，比每星期遊行更好，又稱「要解決問題不是製造問題」，「成功需靠苦幹」。