【逃犯條例】民建聯強烈譴責示威者　田北辰指只有林鄭可停亂局

《逃犯條例》修訂爭議持續發酵，周六（27日）和昨天（28天）分別於元朗和上環爆發大規模警民衝突。民建聯強烈譴責昨天大量示威者衝出主要幹道遊行，於多處地方非法集結，又不理會警方呼籲，不肯離開，並在警方清場期間向警員進行多次的暴力衝擊及挑釁，使用暴力程度不斷升級，包括拋擲磚塊、石頭，更出動弓箭、丫叉、仿製槍等武器，民建聯重申堅定支持警方依法維持社會秩序，保護社會安寧，又指警方必須採取果斷措施防止示威者任何暴力行動。 實政圓桌立法會議員田北辰今天指，衝突由部分激進份子引發，他重申尊重市民和平表達權利，但絕不認同任何暴力，對暴力予以最嚴厲譴責，他又指示威者的暴力行為似有升級趨勢。田北辰指出，全港只有特首林鄭月娥一人可停止亂局，若林鄭不作為，發再多的譴責暴力聲明也是徒然，「一念之差，局勢將大為改變，萬望三思。」

民建聯強烈譴責事件。（資料圖片／盧翊銘攝）

民建聯發聲明指，由昨天下午至黃昏大量示威者於中區集會期間，衝出主要幹道遊行，並築起路障堵塞往來交通，於多處地方非法集結，示威者在晚上不理會警方呼籲，不肯離開，並在警方清場期間向警員進行多次的暴力衝擊及挑釁。民建聯指示威者使用的暴力程度不斷升級，包括拋擲磚塊、石頭、弓箭、丫叉、仿製槍等武器，又指示威者在多處地區縱火，並將載有燃燒物料的手推車推向在場警員，認為行為不但對其造成安全威脅，更對周遭民居及香港社會帶來極大的安全威脅。

民建聯認為一連兩天的衝突中，示威者的所作所為「明顯是有目的地破壞社會安寧、挑戰警隊及踐踏法治」，重申堅定支持警方依法維持社會秩序，保護社會安寧，指警方必須採取果斷措施防止示威者任何暴力行動或遏止此等暴力行徑之持續，又重申對任何暴力絶不姑息，希望社會重回理性。

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田北辰則指出，過去兩天的遊行不獲發不反對通知書，但與過去情況一樣，和平示威後爆發的衝突，是由部份激進份子引發，他重申尊重市民和平表達權利，但絕不認同任何暴力，又指示威者一方的暴力行為似有升級趨勢，「由以往的肢體衝突，發展至縱火及疑似使用中長距離攻擊武器」，故他指警方有必要採取更果斷拘捕行動，以免造成更大傷亡，亦要向社會表明，絕不姑息暴力行為。

田北辰再次要求政府成立獨立調查委員會，調查各方人士在整個修例風波的角色和責任，提出改善建議，否則看不到任何出路，又指每次提出此要求時，社會上似乎有更多人發表相同看法，認為政府必須留意，又認為終有一天即使成立調查委員會，亦不能平息風波，「與其繼續擴大傷口，不如及早止血。」

他又說：「這數星期，本人已發出了不知多少個譴責聲明，我與暴力誓不兩立，所以聲明還是要發」，不過他指全港只有林鄭可停止亂局，「如果她不作為，再多的聲明也是徒然。一念之差，局勢將大為改變，萬望三思。」

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