泛民促開會討論元朗襲擊事件　梁君彥指短期內不宜召開特別會議

7月21日，元朗西鐵站發生無差別襲擊市民事件，24名民主派議員上周二（23日）去信立法會主席梁君彥，要求盡快召開特別會討論元朗事件，並要求特首林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰及其他相關官員列席，就警方當日的作為及不作為交代及道歉。 梁君彥回信指，鑒於目前社會緊張氣氛持續升溫，即使立法會能另覓場地舉行特別會議，亦須面對不少目前難以克服的困難，包括嚴峻的保安風險及與會和相關人士的人身安全問題，加上現時議員之間就是否召開特別會議未有共識，認為立法會不適宜在短期內，就元朗事件或有關事宜舉行特別會議。

民主派議員早前去信梁君彥指，元朗襲擊事件發生當日，涉事者離開與警方其後增援的時機，猶如無縫交接，盧指警方任由數以百計手持鐵通和長刀的兇徒離開，並無登記其身份，質疑涉「警黑勾結」，令香港人陷入社會恐懼和鄰舍恐慌之中，他們強烈要求梁君彥根據《議事規則》第15(2)條，盡快召開特別會議討論元朗事件，並要求林鄭月娥、李家超、盧偉聰及其他相關官員列席，就警方當日的作為及不作為交代及道歉。



梁君彥今天回信指，他與香港巿民一樣，就多名市民在元朗事件中受傷感到痛心，並強烈譴責所有暴力行為。他指根據《議事規則》第 15(2)條，立法會主席可在立法會暑期休會期間，召開特別會議，處理急切事項，指在行使此權力時，立法會主席必須考慮所有相關因素。

但鑒於目前社會緊張氣氛持續升溫，梁君彥認為即使立法會能另覓場地舉行特別會議，亦須面對不少目前難以克服的困難，包括嚴峻的保安風險及與會和相關人士的人身安全問題，加上現時議員之間就是否召開特別會議未有共識，認為立法會不適宜在短期內，就元朗事件或有關事宜舉行特別會議。

他提到立法會過往只有一次召開特別會議的先例，即時任立法會主席應保安事務委員會委員的一致要求，於2010年9月2日舉行立法會特別會議，辯論一項有關「本港旅行團在菲律賓被挾持事件」的議員議案，指該次立法會特別會議是在議員有共識的情況下召開；就今次召開特別會議的要求，至今仍未獲悉議員之間已達成共識，支持就元朗事件舉行立法會特別會議。

梁君彥又指出，立法會綜合大樓於7月1日晚被示威人士嚴重破壞後， 須進行大規模復修工程，現時尚未知何時竣工， 短期內未能在大樓舉行會議，另覓其他場地供立法會舉行會議存在困難；加上近期市民在香港各區參與大規模遊行示威活動時，因意見分歧而多次爆發衝突、引起混亂，甚至演變成暴力事件，社會氣氛非常緊張，一些區議會會議亦因而無法順利舉行，認為在目前如此緊張的社會氣氛下，可預期若立法會現時就元朗事件或有關事宜舉行特別會議，將會吸引大量意見相左的人士到會場附近集會，隨時引發大規模激烈衝突。