【逃犯條例】港澳辦：支持林鄭、警隊　泛民：不應盲撐　脫離民情

港澳辦今午就香港局勢舉行記招，會上提出3點意見，分別是抵制暴力、支持林鄭依法施政，以及力撐警嚴正執法，並指香港暴力行為嚴重觸碰一國兩制底線。 泛民傍晚會見傳媒，回應國務院港澳辦記者會，民主派會議召集人毛孟靜表示，港澳辦記招內容完全脫離香港民情；新民主同盟立法會議員范國威亦表示，港澳辦不應盲撐林鄭。

民主派召集人毛孟靜表示對港澳辦的回應感到遺憾，認為國務院對香港時勢的理解不正確，亦脫離香港民情，只是為香港維穩，對解除管治危機沒有幫助。另外，毛孟靜又指官員以「由上而下」、「我就是法律」的姿態回應，對此感到擔憂。她重申希望北京能理解香港人所爭取的訴求，並盡快落實一人一票普選特首，也是民主派的共識。對於京官堅定支持林鄭，毛表示會令二元對立更嚴重，對香港時局火上加油。

新民主同盟范國威指，中央在這場巨大政治危機的發言只有立場不問是非，漠視港人清晰的五大訴求，而罪魁禍首的特首則躲在維穩部隊的背後，迴避政治問題，使香港警察現已由執法部隊成「犯法部隊」，更成內地公安，配合社團及無差別對付香港示威者。他又指出，引起暴力及衝突的正是香港警察，但中央卻繼續維護林鄭政府，認為不應盲撐林鄭。