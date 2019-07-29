【逃犯條例】中聯辦副主任：應認清激進者暴力本質　捍衛香港秩序

中聯辦副主任譚鐵牛今（29日）出席國慶籌備委員會活動時表示，香港近日因《逃犯條例》修訂出現大紛爭，一連串的暴力事件令社會不得安寧。他稱示威者在7月21日圍堵中聯辦並污損國徽是「公然挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制原則底線」。譚鐵牛認為廣大香港市民應「認清極少數激進分子的暴力危害和本質」，堅決維護一國兩制和捍衛香港的法律和秩序。

中聯辦副主任譚鐵牛（左三）稱，示威者在7月21日圍堵中聯辦並污損國徽是「公然挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制原則底線。」（羅家晴攝）

譚鐵牛表示，特首林鄭月娥上任以來，一直帶領社會各界堅守「一國之本，善用兩制」之力發展經濟，改善民生。惟近日社會因《逃犯條例》修訂出現較大紛爭，發生多次大規模遊行示威。他指，雖然絕大多數市民能以和平理性方式表達訴求，但亦出現一連串令人痛心的違法暴力事件，使香港社會不得安寧。

譚鐵牛提及，「部分暴力激進分子衝進立法會大樓，公然破壞公共設施，損毀私人財產，甚至毆打市民，圍攻警察」，是嚴重破壞香港社會秩序，踐踏法治核心價值。他稱在7月21日更有人圍堵衝擊中聯辦，污損國徽，噴上侮辱國家民族的字句，「公然挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制原則底線」，強調絕不能容忍。

他指任何人都不能就違法暴力行為找理由，「暴力沒有任何藉口，法治底線不容侵犯」，又認為「對暴力的美化和縱容，只會令極端分子暴力行為不斷升級」，他認為「廣大香港市民應認清極少數激進分子的暴力危害和本質」，「堅決維護一國兩制、堅決捍衛香港的法律和秩序」，守護香港這個共同的家園。

蔡冠深稱，明白大眾有不同聲音，但希望以和平理性態度，不要以暴力及激進方式表達，以免影響香港繁榮穩定。（羅家晴攝）

蔡冠深：冀社會回復平靜 重新聚焦經濟和民生發展

香港中華總商會會長蔡冠深致辭時表示，近日社會因《逃犯條例》修訂受影響，工商界希望社會各界堅守和平理性的原則，停止一切破壞社會秩序的違法暴力衝擊行為，守護香港法治精神的核心價值，令社會回復平靜，重新聚焦經濟和民生發展。

對於美國商會指，國際企業對香港短期前景感悲觀，蔡冠深認為香港是多元社會、自由的經濟體系，應要珍惜現況。他稱明白大眾有不同聲音，但希望以和平理性態度，不要以暴力及激進方式表達，以免影響香港繁榮穩定。被問到會否贊成政府成立獨立調查委員會徹查事件，他稱希望政府能聆聽多方聲音，相信政府會作出適合香港最高利益的決定。