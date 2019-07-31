【逃犯條例】派8000蚊救火？葛珮帆料可助市民　學者促改政制

因修訂《逃犯條例》引發的社會動盪，民憤持續升溫，早前新民黨提出向市民派8000元，認為市民會對「派錢」感到開心。 當前困局下，「派錢」是否就能救火？民建聯立法會議員葛珮帆認為，「派糖」有助受修例風波影響的市民，但理工大學社會政策研究中心主任兼應用社會科學系助理教授鍾劍華則指，就算每人派一萬元，示威者「錢就照袋」，仍不會輕易原諒政府，長遠而言政府要解決政治體制的問題，否則「邊個做特首都係好難好和平做到尾」。

新民黨提出派錢八千元。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉劉日前見財政司司長曾俊華，提出派錢8000元，她認為，市民會對「派錢」措施感到開心，希望政府「與市民同行」，直接派到市民手上。她又指，近期的遊行示威影響到基層行業，相信大部分市民都希望社會恢復寧靜，不會用8000元來「買頭盔、買盾牌」。

無論是港府抑或北京，亦將改善民生和經濟作為解決紛爭的方向之一，國務院港澳辦新聞發言人昨天(28日)亦提出，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生，「發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道」。

究竟改善經濟，甚或派錢是否有助緩和香港當前大局？民建聯立法會議員葛珮帆表示，政府肯定需要做事去處理各種問題，除了處理示威外，最近經濟亦有問題，面對內憂外患，非常時期需要非常手法，希望愈快愈好。她直言對於不少示威者來說，就算政府「派糖」，也不會令他們停止示威，但仍有不少市民受經濟及民生問題影響。至於是否為了11月的區議會選舉，她強調「唔係諗選舉」，而是面對中美貿易戰、各區每日都面對遊行示威，影響市民生計，「冇選舉都要做嘢」。

理工大學社會政策研究中心主任兼應用社會科學系助理教授鍾劍華就相信，就算每人派一萬元，示威者「錢就照袋」，但都不會輕易原諒政府，原因是除了仍會有一系列反修例活動，亦針對示威者的檢控，包括四十多人被控暴動罪，「件事唔會咁快完㗎」，派錢不能紓緩示威者對政府的懷疑和敵意。

鍾劍華認為，就近期發生的事展開全面調查才能令人服氣，此訴求亦獲親政府和商界支持，成為社會最大公約數，長遠而言要解決的是政治體制的問題，好像政制矛盾和政府長期缺乏政治公信力，否則「邊個做特首都係好難好和平做到尾」。

至於提出派糖的建制派是否離地，鍾劍華分析建制政黨的主要支持者都是較老和較窮的人，若政府真能回應派糖的要求，政黨便能成功爭取，有助穩定最基本的支持，「11月區選多一樣嘢寫低」。