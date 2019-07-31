【逃犯條例】西九高鐵站遭內地關員查手機　市民遊行照片疑被備份

修訂《逃犯條例》風波仍未平息，網上流傳有港人前往內地時被扣查，檢查手提電話的照片。 記者聯絡上其中一名受影響的市民陳先生，他上周在西九高鐵站內被內地關員截停，他與穿深色衣服的朋友被沒收回鄉證並帶走問話，期間亦被要求檢查電話，關員發現陳先生手機有反修例遊行的照片，懷疑利用USB線將遊行等照片備存，事後以「免引起誤會」為由，建議陳先生刪除照片。 陳先生表示，理解內地關員的做法，強調他們表現禮貌，但經此事後，短期內都未必前往內地。他又稱不會因而懼怕遊行，認為要走出來支持年輕人。

陳先生在個人帳號分享經歷。（Facebook截圖）

事件發生在上周四（25日），31歲、從事場地管理的陳先生與友人在香港乘坐高鐵到廣州滑雪，當天一行7人，陳先生與3名朋友在西九高鐵站內地口岸區使用「e-道」，當時陳先生首先過關，經過最後一道指紋驗證的閘口後，有內地關員上前截停並要求取走他的回鄉證。陳先生順應要求交回鄉證給他，隨後兩名朋友亦遇到相同情況。陳先生指出，他與該兩名朋友都穿深色衣服，而一名穿鮮黃色衣服的朋友卻未有遭截停，另外三名經櫃位過關的朋友則順利過關，當中一人穿深色衣服。

反修例遊行曾在西九高鐵站外舉行。（資料圖片／張浩維攝）

被截停後，陳先生與兩名朋友被帶至以圍板隔著的一個區域，三人先後被關員問話和檢查電話，全程被內地關員錄影。首兩位朋友都獲放行，一人沒有被檢查電話的相簿，一人的電話的相簿沒有示威的照片，直至陳先生，關員問他職業、故鄉何處和到內地的原因等，同樣要求檢查電話，期間發現相簿內有6月16日遊行的照片，便問陳先生「這張是否是6.16遊行？」、「你有參加？」，陳先生回答有去看看，沒表明對示威的立場。

關員之後手握陳先生的電話離開，未幾帶同另一位疑似更高職級的關員回來。該高級職員看過手機後，便帶陳先生和一名隨行朋友到另一地方，兩名關員當時再一起檢查陳先生的電話相簿，高級關員言語間說「沒甚麼特別」，陳先生以為會獲放行，詎料關員拿著USB線，連同電話到過關用的櫃位，將電話連上電腦，陳先生從遠處看不到電腦畫面，但估計關員將照片傳到電腦，5至10分鐘後，關員又帶同電話進入一間辦公室。

過了一小時左右，高級關員出來，將電話交回陳先生，並禮貌勸籲他刪除遊行的照片，亦提議他將在越南旅遊時持槍拍下的照片刪除，以免引起誤會。陳先生詢問應否即時刪除照片，關員建議「最好」，陳先生便即場刪除遊行和越南旅遊的照片，之後獲放行離關。

經過今次事件，陳先生沒有因而懼怕回內地，指理解這是內地的管治方法，而關員亦表現禮貌，他表示未來可能再前往內地，但短期內則未必。

至於會否對遊行卻步，陳先生強調不會：「遊行是我對年輕人的支持，二來我不能擔心得太多，可能她（內地）會有我紀錄，但我又檢查過沒有東西加裝入電話內，若（內地人員）要過來捉我，那我都不能怨。」