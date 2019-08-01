【逃犯條例】選民登記數字約412萬　新增近38.6萬人　創歷年新高

《逃犯修例》修訂風暴直捲全港的情況下，選舉事務處由2018年5月3日至2019年7月2日，選舉事務處今（1日）公布選民登記冊中的登記人數約412萬，新增選民近38.6萬，兩者均創歷史新高。

反《逃犯條例》修訂觸發兩次百萬人遊行。（資料圖片／李澤彤攝）

《逃犯條例》修訂事件連月來在社會引起極大反響，當中反修例的市民認為政府漠視民意、拒絕回應訴求，又不滿建制派議員在事件中「護航」，有聲音指要在下一屆的選舉中「票債票償」。

選舉事務處今（1日）正式公布選民登記冊中的登記人數約412萬，較去年淨增加約30.5萬，當中約38.6萬新登記選民，以及扣減約3萬2千名選民離世和4萬9千名經查訊程序等原因而被載入取消登記名單內的選民，另有45萬名已登記地方選區選民更新資料申請。

就早前選民換領新智能身份證時受電腦系統出現技術性問題影響，選舉事務處核對去年12月27日至今年5月31日期間的受影響選民資料，發現所得資料與選民登記冊中約3萬2千名選民資料不同，已發信及不同途徑聯絡有關選民，提示他們更新住址資料和提供所需文件，並向他們提供協助。發言人又指，若未能在登記冊內找到姓名或發現資料記錄有誤，可親自前往選舉事務處提出申索，提出申索或反對的法定限期為八月二十五日。

2003年，50萬人參與七一遊行，該年年底為區議會選舉，該年有16.4萬人登記做選民。翌年（2004年）為立法會換屆選舉，選民登記數字高達30.3萬。2015年，佔領運動結束後的一年，該年年底為區議會選舉，當時也有26.3萬人登記選民。