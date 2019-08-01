【逃犯條例】政府：公務員應政治中立　勿因個人理念影響政府運作

反《逃犯修例》修訂的運動持續，近日先後有多個部門的公務員發聯署聲明表態，並有公務員計劃於本周五（8月2日）發起「公僕仝人，與民同行」的集會。 政府發言人今（1日）發嚴正聲明，指公務員必須秉持政治中立原則，緊守崗位，以專業精神盡心盡力為市民服務，又強調絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，重申同事應保持團結，一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作。 聲明又指，就任何公務員違規的情況，特區政府會按既定機制嚴肅跟進。

政府發言人表示，公務員必須盡忠職守、堅守法治、行事客觀、不偏不倚，時刻確保他們的行為不會妨礙他們以專業、公正的態度執行職務，因為這是市民大眾的期望。聲明又提及，對於政府同事的想法，政府內部一直有既定渠道聆聽同事的意見，同事可利用有關渠道表達意見。

聲明強調，絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員政治中立的信心，「甚或使外界誤以為個別人士是代表全體十八萬公務員或所屬部門，令人誤以為公務員與政府對着幹，製造政府內部分化和矛盾」，嚴重影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務。

有公務員計劃於本周五（8月2日）發起「公僕仝人，與民同行」的集會。

發言人稱，根據《公務員守則》，公務員不論本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，「不得受本身的政治信念支配或影響。」發言人又指，「在這艱難時刻，政府同事應保持團結，一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作，動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。」