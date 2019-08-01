【元朗黑夜】與團隊屢受恐嚇　周五報警　朱凱廸：更要做應做的事

7.21晚上元朗發生穿白衣不明人士無差別襲擊市民，建制派立法會議員何君堯被指當晚曾於白衣人握手，其後何君堯父母墳墓遭破壞。何君堯曾於7月24日凌晨在其facebook專頁稱，破壞其雙親墳墓事件由議會陣線立法會議員朱凱廸的追隨者所為。朱凱廸於7月24日早上要求何君堯收回言論，惟一周內再收到一連串針對他及團隊的威嚇信息。
朱凱廸表示，已跟警方預約明天(2日)報案，希望警方傳召相關人士問話，徹查整件事件，強調不願意看到任何政治暴力發生。他表示，對人生安全受威脅感不安及擔心，明言不會因或明或暗的威脅而不敢說話，因這就是政權希望達到的結果，所以更要做應做的事。
對於自己及團隊持續受到威脅，朱凱廸（左）坦言感到擔心，但指在這艱難時期更需要克服，因此會減少風險，但會繼續做應做的事，說應說的話，不會受影響。（梁鵬威攝）
朱凱廸指，自7月24日起接連收到恐嚇信息，稱有鄉事派出「暗花」暗殺他及團隊，對他們構成人身威脅，現時已採取保護安全措施。他表示，自己現時「好小心」，在未能確定人身安全的情況下，暫時不會到天水圍及元朗等地方工作。對於自己及團隊持續受到威脅，朱凱廸坦言感到擔心，但指在這艱難時期更需要克服，因此會減少風險，但會繼續做應做的事，說應說的話，不會受影響。
曾在2016年接受警方保護的朱凱廸指，未知警方接報後會否再派員保護，但他直指若受警方保護，較難參與往後的示威活動，待與警方會面後再作考慮。
朱凱廸（中）希望警方能徹查有關事件，免有勢力人士進一步破壞未來的示威活動。（梁鵬威攝）
建制鄉事派屢傳假消息 朱凱廸：需阻止有勢力人士煽動政治暴力
朱凱廸指，7.21元朗襲擊事件前，曾聞鄉事建制派群組不斷傳播有關他的假消息，指他當日會帶隊到元朗滋事，假消息導致不少元朗村民被煽動，參與黑社會無差別襲擊的行動。他又指出，假消息群組曾指他認識破壞何君堯父母墳墓的男子，及7.14沙田衝突中於新城市廣場從扶手電梯腳踢警員的男子。朱凱廸強烈否認相關消息，批評鄉事派之間以達成共識，廣傳有關他的假消息，令他們合理化暴力行為，認為自己有道理襲擊他人，怒斥鄉事建制派煽動政治暴力。
朱凱廸希望警方能徹查有關事件，以免有勢力人士進一步破壞未來的示威活動。
朱凱廸簡述幾則信息內容如下：
●信息一：2019年7月24日，立法會議員何君堯的公開威嚇信息
立法會議員何君堯已故父母位於屯門的墳墓，7月23日被發現遭人破壞，何君堯於7月24日凌晨在FB直播，聲稱破壞墳墓事件是朱凱廸的追隨者所為，朱凱廸包庇破壞者，要求他提供線索予警方。何君堯指前面有「生路」及「不生路」，要朱凱廸選擇。7月24日早上，朱凱廸透過《明報》要求何君堯收回言論，不要再煽動暴力。當日中午，朱凱廸再透過記者會，表示當威脅信息變得更具體時，會考慮向警方報案。
●信息二：2019年7月25日，一位「元朗區有身份的鄉村人士」提供的信息
7月25日，一位朱凱廸本人認識的「元朗區有身份的鄉村人士」傳來信息，指「有一位江湖朋友告訴我。元朗XX黑社會。已經在江湖上發出呼籲，準備找一位身患絕症的人暗殺閣下，代價是X萬港元」。該人叮囑朱凱廸不要一個人上街，也不要和陌生人接觸，尤其是聲稱是支持者的人。事後朱凱廸曾親自面見該人，以確定信息無訛。
●信息三：2019年7月30日，FB專頁收到的信息
7月30日凌晨1點，朱凱廸的FB專頁「八鄉朱凱廸」收到一個名為XX的用戶傳來信息，內容包括指「XX鄉出左暗花捉朱凱廸助手」「因為『何妖』山墳」「住圍村D黑道朋友講」
●信息四：7月30日，收到一段錄音及向一位政府消息人士查詢
朱凱廸於7月30日中午，收到上述「事件二」中的「元朗區有身份的鄉村人士」傳來一段內容完全失實的錄音，指朱凱廸因與何君堯有世仇，其「助手」破壞何父母之墳墓，及後朱凱廸將「助手」供出，未知生死。
朱凱廸於同日下午，向一位認識的政府消息人士查詢，是否收到江湖傳聞有人要對朱凱廸或其團隊不利，該消息人士表示：「屯門嗰邊傳出，好似X生父母墳墓被破壞之後第二日，屯門那邊有人吹雞400人，但被XXX制止咗。」