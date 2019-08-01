【元朗黑夜】與團隊屢受恐嚇　周五報警　朱凱廸：更要做應做的事

7.21晚上元朗發生穿白衣不明人士無差別襲擊市民，建制派立法會議員何君堯被指當晚曾於白衣人握手，其後何君堯父母墳墓遭破壞。何君堯曾於7月24日凌晨在其facebook專頁稱，破壞其雙親墳墓事件由議會陣線立法會議員朱凱廸的追隨者所為。朱凱廸於7月24日早上要求何君堯收回言論，惟一周內再收到一連串針對他及團隊的威嚇信息。 朱凱廸表示，已跟警方預約明天(2日)報案，希望警方傳召相關人士問話，徹查整件事件，強調不願意看到任何政治暴力發生。他表示，對人生安全受威脅感不安及擔心，明言不會因或明或暗的威脅而不敢說話，因這就是政權希望達到的結果，所以更要做應做的事。

對於自己及團隊持續受到威脅，朱凱廸（左）坦言感到擔心，但指在這艱難時期更需要克服，因此會減少風險，但會繼續做應做的事，說應說的話，不會受影響。（梁鵬威攝）

朱凱廸指，自7月24日起接連收到恐嚇信息，稱有鄉事派出「暗花」暗殺他及團隊，對他們構成人身威脅，現時已採取保護安全措施。他表示，自己現時「好小心」，在未能確定人身安全的情況下，暫時不會到天水圍及元朗等地方工作。對於自己及團隊持續受到威脅，朱凱廸坦言感到擔心，但指在這艱難時期更需要克服，因此會減少風險，但會繼續做應做的事，說應說的話，不會受影響。

曾在2016年接受警方保護的朱凱廸指，未知警方接報後會否再派員保護，但他直指若受警方保護，較難參與往後的示威活動，待與警方會面後再作考慮。

朱凱廸（中）希望警方能徹查有關事件，免有勢力人士進一步破壞未來的示威活動。（梁鵬威攝）

建制鄉事派屢傳假消息 朱凱廸：需阻止有勢力人士煽動政治暴力

朱凱廸指，7.21元朗襲擊事件前，曾聞鄉事建制派群組不斷傳播有關他的假消息，指他當日會帶隊到元朗滋事，假消息導致不少元朗村民被煽動，參與黑社會無差別襲擊的行動。他又指出，假消息群組曾指他認識破壞何君堯父母墳墓的男子，及7.14沙田衝突中於新城市廣場從扶手電梯腳踢警員的男子。朱凱廸強烈否認相關消息，批評鄉事派之間以達成共識，廣傳有關他的假消息，令他們合理化暴力行為，認為自己有道理襲擊他人，怒斥鄉事建制派煽動政治暴力。

朱凱廸希望警方能徹查有關事件，以免有勢力人士進一步破壞未來的示威活動。