【逃犯條例．直播】數千人出席公務員集會　

反修訂《逃犯修例》運動持續，近日多個政府部門公務員發出聯署聲明表態，有公務員今（2日）晚上七時在中環遮打花園發起的集會，提出5大訴求，包括支持成立獨立調查委員會、撤銷所有抗爭者控罪等。政府發言人昨（1日）發出嚴正聲明，強調特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，會嚴肅跟進違規情況。 至晚上7時，現場所見已有約數千人聚集。前政務司司長陳方安生及前立法會議員吳靄儀相繼上台發言。

公務員發起「公僕仝人，與民同行」集會。

【19:43】民主派會議召集人毛孟靜表示，公務員不只是要效忠政府，亦要效忠市民，而民主、自由、人權及法治亦需要擁護，並對今晚出來集會的公務員表示感激。

【19:23】前立法會議員吳靄儀上台發言，她表示，她做了18年議員，有一句心底說話，想同大家分享，在我心底裏，香港有資格有一個民主制度、民主普選的最大資產，是我們擁有一隊專業優秀、明白制度、維護公平制度的公務員，可以不偏不倚，忠誠地向行政機關提出他們的專業意見。

她相信只要香港有一隊優秀的公務員，「我哋點樣錯，都唔會點錯到去邊度」。她謂：「 我非常之尊重及重視公務員團隊」，並「於這個艱難的時勢，向他們加油」隨後多次大喊：「公務員加油!」

【19:20】一名穿黃衣者疑與集會人士發生爭執，被質疑是有心搞事。現場集會人士就大叫「加油、加油」制止該名人士，並開路讓他離開。

【19:17】前政務司司長陳方安生上台發言。她表示， 要培養一隊優秀、高效率服務市民的公務員隊伍，除了公務員本身外，亦要靠領導班子、即行政長官及其管治團隊，要用最包容的態度領導。 雖然公務員事務局昨日發出嚴正聲明，但今天大家都憑良知，拿出勇氣面對市民訴求，她對此十分敬佩。

【19:00】集會於晚上7時開始，大會先播出一段影片，再有參與者輪流站台發言。

【18:58】前來參加集會的人士眾多，約有數千人，亦以中年人為主，人群坐滿整個遮打花園，有人在天橋上圍觀，亦不少人從地鐵站內出來參加集會。

(李偉欣攝)

公務員顏武周（左一）申請今晚在中環遮打花園舉行「公僕仝人、與民同行」集會，已獲得警方發出的不反對通知書。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

集會在晚上七時至九時於中環遮打花園舉行，以「公僕仝人，與民同行」為題，強調「願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」。發起人之一的顏武周日前表示，公務員脫下制服後都是香港人，不代表不能夠就政治議題發聲，強調集會只代表個人身份，不代表所屬部門；且於休班時間舉行，不影響工作。